Hay accesorios que no sabes cuánto necesitas hasta que los pruebas. En mi caso, el Logitech Mobi Fold pertenece a esa categoría.

Durante los últimos días lo llevé de un lado a otro, lo usé con la laptop y lo guardé en la mochila cada vez que terminé de trabajar. E incluso cuando se me olvidaba meterlo a la mochila, no había problema porque terminaba guardándolo incluso en la bolsa de mi chamarra.

Y aunque a simple vista podría parecer simplemente otro mouse inalámbrico, su principal atractivo aparece cuando toca transportarlo: se dobla.

Logitech Mobi Fold: un mouse que cambia de forma y cabe en donde sea. Imagen: Logitech

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Puede parecer una característica menor, pero después de cargar una laptop, cargador, celular y todos los demás accesorios que suelen acompañarnos durante una jornada de trabajo, cualquier centímetro que se pueda ahorrar en la mochila se agradece.

Un mouse que desaparece cuando no lo necesitas

Lo primero que llama la atención del Mobi Fold es, evidentemente, su diseño. Cuando está abierto, funciona como un mouse convencional. Pero al terminar de usarlo, se pliega y queda mucho más delgado.

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El mecanismo de plegado es sencillo y, además, sirve para activar o desactivar el dispositivo. Al abrirlo, está listo para utilizarse; al cerrarlo, deja de funcionar. No tuve que estar buscando un botón de encendido cada vez que terminé de trabajar.

¿Qué tan cómodo es?

El Mobi Fold es un mouse compacto y esa característica puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo del tamaño de tu mano y de cómo acostumbras trabajar.

En mi caso, durante sesiones cortas y tareas cotidianas se siente cómodo. Lo utilicé para navegar, redactar, revisar documentos y moverme entre distintas ventanas sin problemas. El cursor responde con precisión y la experiencia es mucho más cómoda que trabajar exclusivamente con el trackpad.

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Logitech Mobi Fold: un mouse que cambia de forma y cabe en donde sea. Imagen: Logitech

Sin embargo, después de varias horas de uso continuo sí se nota que no es un mouse ergonómico de escritorio. Si estás acostumbrado a modelos grandes, con una forma que se adapta por completo a la mano, el Mobi Fold puede sentirse pequeño.

Y creo que ahí está la clave: no está diseñado para reemplazar a un mouse de escritorio. Está pensado para acompañarte en sesiones fuera de tu lugar de trabajo.

El compañero de viaje de una laptop

Después de usarlo varios días, su principal ventaja me parece bastante clara: es un accesorio para quienes no trabajan siempre en el mismo lugar.

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Si vas de la oficina a casa, trabajas en una cafetería, viajas o simplemente cambias constantemente de espacio, el Mobi Fold tiene mucho sentido. Puedes llevarlo contigo sin que se convierta en otro objeto voluminoso dentro de la mochila.

También me parece especialmente útil para quienes, como yo, suelen llevar demasiadas cosas. Porque sí, un mouse tradicional tampoco ocupa tanto espacio, pero cuando empiezas a sumar cargadores, cables, baterías y otros dispositivos, cada accesorio cuenta.

¿Recomiendo el Mobi Fold?

Después de probarlo, creo que el Logitech Mobi Fold tiene una característica que puede parecer un truco de diseño, pero que en la práctica sí resulta útil.

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El hecho de poder plegarlo hace que sea más fácil transportarlo y, sobre todo, que no tengas que pensar demasiado en él cuando no lo estás utilizando. Lo guardas, ocupa poco espacio y listo.

Logitech Mobi Fold: un mouse que cambia de forma y cabe en donde sea. Imagen: Logitech

Eso sí, no lo compraría pensando en tener el mouse más ergonómico para una jornada completa de trabajo. Si esa es tu prioridad, hay otras opciones.

Pero si buscas un mouse para acompañar a tu laptop y quieres algo ligero, compacto y fácil de llevar, el Mobi Fold es una alternativa bastante interesante.

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