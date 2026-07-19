España necesitó 16 años y 120 minutos para volver a levantar una Copa del Mundo.

Esta tarde la llamada "Furia Roja" se alzó con la victoria sobre Argentina, en una final definida en tiempos extra. El triunfo desató una celebración que comenzó en el estadio y pronto se trasladó a las calles y a las redes sociales.

Tras el silbatazo final, figuras como Alejandro Sanz, Rosalía, David Bisbal, Miguel Bosé y Penélope Cruz compartieron fotografías, videos y mensajes para expresar el orgullo se sienten por su equipo.

Lee también Desde Matt Damon hasta Paola, lluvia de famosos en la final del Mundial 2026

Uno de los primeros en reaccionar fue el intérprete de "Amiga mía". A través de sus historias de Instagram, el cantante publicó una imagen junto a su pareja, Stephanie Cayo, luciendo los colores de la selección española. Más tarde, compartió un mensaje en el que resumió la emoción que le dejó el triunfo.

"No cabe en una vida mi gratitud. ¡Vamos España, qué maravilla!", escribió.

[Publicidad]

El cantante felicitó a su equipo con este emotivo mensaje. Foto: Captura de pantalla.

La llamada "Motomami" siguió el encuentro desde casa y grabó justo el momento en el que la Selección celebraba el final del encuentro. Minutos después publicó una fotografía de los festejos sobre la cancha con la frase: "Los más mejores".

Rosalía hizo una pausa en su tour mundial para disfrutar del encuentro. Foto: Redes sociales.

David Bisbal fue uno de los artistas que vivió el título con mayor entusiasmo. Primero publicó una imagen con la leyenda: "España, campeona del mundo".

Horas más tarde, durante uno de sus conciertos, apareció en el escenario ondeando una bandera española frente a miles de asistentes, quienes respondieron con una ovación.

[Publicidad]

El "Amante Bandido" también reaccionó al histórico triunfo desde sus redes sociales. Mediante un video, el cantante felicitó al equipo por su triunfo y hasta dejó entrever que ya sueñan con la tercer copa.

"¡España bien! Dos veces. A por la tercera", dijo.

Penélope Cruz, por su parte, optó por una celebración más espontánea. La actriz compartió un video bailando en su casa mientras vestía la camiseta de Lamine Yamal.

[Publicidad]

La grabación estuvo acompañada por "Un verano en Nueva York", de Bad Bunny, tema con el que cerró su festejo por el nuevo campeonato de la selección española.

Lee también Robert Smith, vocalista de The Cure, arremete contra el show de la final del Mundial