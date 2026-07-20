El espectáculo de Shakira durante el medio tiempo de la final del Mundial 2026 no solo acaparó la atención por la música. Horas después de su presentación, las redes sociales revivieron una teoría que surgió desde la inauguración del torneo en la CDMX, el cual volvió a convertirse en tendencia.

Las comparaciones entre ambas actuaciones impulsaron cientos de publicaciones en redes, donde usuarios analizaron desde la apariencia física de la cantante hasta su energía en el escenario, alimentando una polémica que continúa generando reacciones.

Shakira canta "Dai dai" en la final de la Copa del Mundo 2026. Foto: AP / Matt Slocum

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¿Por qué comparan el show de Shakira en la final del Mundial 2026 con la inauguración en CDMX?

La final del Mundial 2026, disputada el domingo 19 de julio entre España y Argentina, reunió uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados del torneo. Durante 12 minutos de presentación, Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay compartieron escenario en un show que extendió el descanso del partido a 27 minutos.

La cantante colombiana apareció para interpretar "Dai Dai", canción oficial de la Copa del Mundo 2026, acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids, provocando la respuesta del público presente en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

Performing at the World Cup Halftime Show with Shakira was an experience We will carry with us for a lifetime🙏🌎

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Thank you to @shakira @fifaworldcup @GlblCtzn @burnaboy @FIFAcom Fellow Ugandans and fans, To our Partners @mtnug @ExploreUganda #inspireghettokids pic.twitter.com/Wzbes8G5Tk — Triplets Ghetto Kids (@ghettokidstfug) July 20, 2026

Además de la música, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios, y fue que en esta ocasión la intérprete de "Loba" apareció sin los lentes oscuros que utilizó durante toda su presentación en la ceremonia inaugural del pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Entonces se acabó la teoría de que Shakira no era Shakira en la inauguración del mundial en México o no?🫪 pic.twitter.com/BHYhVzW8Gi — 🌪️ (@mbtxs_) July 19, 2026

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Sin embargo no fue lo único, ya que hubo quienes aseguraron que el rostro de la cantante lucía distinto durante la inauguración. Otros afirmaron que también existían diferencias en su cabello, su figura e incluso en la manera en que se desenvolvía sobre el escenario.

Además del aspecto físico, varios internautas cuestionaron si la cantante recurrió al playback durante su actuación en el Estadio Ciudad de México, mientras que en la final fue vista bailando con mayor intensidad.

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Entre los mensajes que más se compartieron aparecieron frases como:

"Era notorio desde el primer momento que no era Shakira"

"Creo que un verdadero fan ni se cuestionaría eso"

"Mira como son las cosas, la original parece que trae puesta una máscara"

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