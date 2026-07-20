Gerard Piqué estuvo presente en la final del Mundial 2026; el exfutbolista acudió en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, quienes fueron captados, desde las gradas, muy entusiasmados apoyando a su madre, Shakira, que estaba por dar inicio a su actuación en el show medio tiempo, especialmente, el menor de estos, que coreó "Dai dai" desde su asiento.

La presencia del exjugador no pasó desapercibida; desde días previos se rumoraba que Piqué asistiría a la final de la Copa Mundial, debatida entre España y Argentina, no sólo porque es originario de Barcelona, sino porque fue captado, en compañía de su pareja, Clara Chía Martí, paseando en Los Ángeles.

Y, este domingo -19 de julio- Piqué fue fotografiado en compañía de los hijos que comparte con "la Loba", en las inmediaciones del Estadio Nueva York Nueva Jersey, a punto de acceder al recinto; accesible permitió ser fotografiado junto a los menores.

Milan y Sasha han llegado con su padre para ver la final del mundial y la presentación de Shakira en el halftime pic.twitter.com/LQ2uRWWFK3 — central shakira (@d0mesticada) July 19, 2026

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Ya dentro del estadio, cuando el partido aún no daba inicio, Sasha, el hijo de 11 años de la cantante colombiana, fue captado, en compañía de un amigo, entusiasmado porque "Dai dai", la canción oficial del Mundial, interpretada por su madre, comenzaba a sonar, cuando las banderas de ambos equipos ya habían sido colocadas en la cancha.

Fue entonces que el menor de los Piqué Mebarak comenzó a cantar la letra del tema, mientras que su padre, que se encontraba sentado entre él y Milan, mantenía la vista a un costado del estadio.

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Sasha e Milan foram vistos chegando ao estádio ao lado do pai, Gerard Piqué, para acompanhar a grande final da Copa do Mundo. pic.twitter.com/abcXPFuQuT — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) July 19, 2026

A su vez, Shakira fue captada, en compañía de la actriz Anya Taylor-Joy, de orígenes argentinos, desde un palco, en el momento en que Ferran Torres metió el gol que llevaría a España a llevarse el triunfo. En ese momento, "la Baranquillera" se mostró hermética ante la anotación y, así como reconoció en sus redes a la selección española por su triunfo, hizo una especial mención par el equipo argentino y, por supuesto, a Lionel Messi, a quien describió como "el más grande".

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Anya Taylor-Joy and Shakira's reaction when Spain scored vs Argentina at the World Cup Final pic.twitter.com/SssZvjeg6z — best of anya taylor-joy (@anyafolders) July 20, 2026

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