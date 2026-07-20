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East Rutherford, EU.— Fueron 10 minutos llenos de color, futbol y mucho amor en el New Jersey - New York Stadium, donde por primera vez en una final de Copa del Mundo, el descanso fue tomado por un espectáculo al más puro estilo del Super Bowl.
Arriba de un vehículo conducido por Ronaldo y Ronaldinho, Madonna comenzó la magia con “Music Inferno”, una de las canciones más ovacionadas por el público en este debutante espectáculo.
The White Stripes elevó la fiesta con “Seven Nation Army”, antes de uno de los momentos más esperados. BTS, la banda surcoreana apareció en el centro del campo y emocionó a la afición con “Dynamite”.
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El medio tiempo de la final duró cerca de 30 minutos, algo atípico en la justa mundialista.
Pero por si querían ver algo futbolero, Ted Lasso fue el personaje perfecto. Acompañado de su inseperable amigo, el Coach Beard, planearon su estrategia perfecta y Justin Bieber debió ejecutarla.
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El canadiense entró de cambio y bajó las revoluciones del show con “EVERYTHING HALLELUJAH”.
Luego Shakira y Burna Boy pusieron a bailar a todos con “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, la más esperada.
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En esta tarde mágica hasta los Muppets regalaron su chispa. Bajo la batuta del director de orquesta Gustavo Dudamel, la leyenda Pelé también apareció en las pantallas.
Su épico discurso de despedida en 1977, cuando jugaba con el New York Cosmos, fue retomado. Al final lanzó tres veces ”Love, love, love”.
Con las palabras de O’Rei ingresaron Coldplay y el Coro PS22 para cantar una melodía cargada de mucho amor. La palabra “Love” fue desplegada en la cancha con un mundo simulando la letra O.
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Demasiado color, futbol y amor en el desenlace del Mundial 2026.
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