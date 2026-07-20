Mauricio Ochmann se siente afortunado de que a la gente le guste verlo junto a Aislinn Derbez y si es en algún proyecto laboral, mucho mejor, como ya se comprobó en la cinta “A la mala” y ahora, de acuerdo a los comentarios en redes sobre “Hasta el fin del mundo”, filme de próximo estreno, el público confirma que gusta de ver a quienes fueron pareja juntos.

Sin embargo, Mauricio piensa que eso no debiera ser una fórmula publicitaria para atraer público. El actor dice que las cosas no han sido parte de una estrategia, ni pensadas, sino que han sido situaciones fortuitas y consecuencia de que los astros se han alineado a favor de la cinta.

Ochmann asegura que no tiene en mente hacer pronto otra película con la mamá de su hija pequeña y, si así fuera, sería en 10 años, como ha ocurrido entre las dos cintas ya filmadas como pareja frente a cámara.

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Ni trans, ni lesbiana, Mónica Naranjo no se ofende

Mónica Naranjo comparte que desde hace muchos años gente en las redes ha querido insultarla llamándola lesbiana, ella entre risas responde “¿Desde cuándo esto es un insulto?”

La intérprete de “Sobreviviré” afirma que, además de lesbiana, la han señalado de ser mujer trans y de igual manera reaccionó, preguntándose: “Mamá, ¿por qué eso debería ser un insulto? Al final soy parte de un movimiento en el que había mucho qué construir”.

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Foto: Especial

Fans guardan detalles de la grabación de Till Lindemann en México

El paso de Till Lindemann por México para grabar su nuevo videoclip dejó algo más que emoción entre los fans. Aunque varios seguidores fueron invitados a participar en la producción, el hermetismo en torno a la realización del clip ha sido absoluto.

El club de fans encargado de coordinar la convocatoria informó que todos los asistentes firmaron un acuerdo de confidencialidad, por lo que no podrán revelar detalles.

Tan en serio va el asunto que la comunidad de Rammexicanos lanzó un llamado para que quienes estuvieron presentes no den entrevistas, no respondan preguntas de medios y, por supuesto, no publiquen fotos, videos o información del proyecto.

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Till Lindemann, Foto: Archivo

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