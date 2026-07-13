Las polémicas declaraciones de Pedro Sola ya salieron de los programas de espectáculos y llegaron a nivel diamante. Durante un juego de los Diablos Rojos de México, Rocco, la mascota del equipo, apareció portando una playera que llevaba el rostro del conductor tachado y con la frase: "¡Con los perritos no!".

El gesto rápidamente se viralizó y fue interpretado como una postura en defensa de los animales tras la controversia que ha rodeado al presentador.

La publicación recibió el respaldo de organizaciones protectoras de animales y varias figuras del espectáculo; además, en los comentarios tampoco faltó el humor: "10/10, prohibida la entrada a Pedrito" y "Rocco nos dio música, nos dio mensaje y nos dio outfit" se pueden leer.

Lee también Ni Timothée Chalamet escapó del coraje mundialista

Sin prejuicios de edad, Serradilla regresa a las aulas

Nunca es tarde para comenzar cosas nuevas, y es precisamente esto lo que vivió la actriz Ana Serradilla, quien tuvo que hacer a un lado sus prejuicios sobre la edad para estudiar una nueva carrera, debido a que no se veía compartiendo aula con jovencitos en sus veintes.

Cuando Ana se decidió a estudiar Psicología en la modalidad a distancia, se llevó una grata sorpresa al ver que había personas mucho mayores que ella haciendo lo mismo, lo que la entusiasmó más y ya está planeando, en cuanto termine esta licenciatura, seguir con una especialidad.

[Publicidad]

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Taboo ya echó ojo al rock underground de Los Cogelones

Aunque los integrantes de Los Cogelones, banda de punk ancestral, reconocen que siguen "tocando piedra", eso no significa que pasen desapercibidos.

Los integrantes de la agrupación revelaron que en los últimos años han recibido mensajes de artistas nacionales e internacionales interesados en trabajar con ellos. El que más sorprendió fue el de Taboo (integrante de los Black Eyed Peas), quien les escribió por Instagram para felicitarlos.

Lo más curioso, cuentan entre risas, fue que el mensaje llegó en un español "pocho", en el que el integrante de Black Eyed Peas les expresó su admiración y hasta les propuso, algún día, hacer una colaboración algún día.

[Publicidad]

El grupo de punk rock busca abrir con su foro, El Camino Rojo, en Nezahualcóyotl, espacios para otros grupos independientes como ellos. Foto: LOS COGELONES

Lee también Televisa filtra a Ernesto Laguardia… ¿y confirma lista con Cynthia Klitbo y Bellakath?