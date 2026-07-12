Durante una transmisión en vivo del conversatorio con Denis Villeneuve y Timothée Chalamet, que conectó a ciudades como Los Ángeles, Londres, Berlín, Toronto y la Ciudad de México, el público mexicano protagonizó un momento muy peculiar: cuando apareció la conexión con Londres, la sala estalló en abucheos.

¿La razón? La reciente eliminación del Tri a manos de Inglaterra seguía demasiado fresca y, por unos segundos, el evento de cine se convirtió en una especie de revancha futbolera a larga distancia, pero en tiempo real.

Lejos de incomodarse,Chalamet tomó el momento con humor y aprovechó para destacar la pasión con la que se vive todo en México. Incluso recordó el entusiasmo que experimentó cuando visitó el país para presentar “Duna: Parte Dos”, asegurando que pocas aficiones reaccionan con esa intensidad.

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¿La IA ya quiere entrar a “La Casa de los Famosos México”?

A menos de dos semanas del estreno de “La casa de los famosos México”, el reality de TelevisaUnivisión ha sido tema y no por las celebridades que se están revelando, sino por el posible uso de Inteligencia artificial en la campaña promocional.

Usuarios en redes apuestan al uso de la herramienta en los promocionales de Galilea Montijo y otros talentos de la fábrica de sueños, pero ni la televisora ni Endemol, dueña del formato, han sido abiertas respecto al uso de IA, que ha sido tema de discusión en la industria del entretenimiento, y sobre si permeó en el interior de la casa más famosa de México.

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Así se ve Galilea Montijo en el arranque de "La casa de los famosos México 2026". Instagram galileamontijo

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En “Afterglow” brilla todo… menos la promoción

La obra de teatro protagonizada por Joaquín Bondoni y Manuel Balbi ha tenido una buena acogida, aun en temporada mundialista, por elenco y la temática, mas no por precisamente la estrategia publicitaria que ha brillado por su ausencia.

Nos cuentan que siendo una historia sobre el poliamor y las relaciones abiertas, no sólo se olvidaron del mes del Orgullo LGBT+, sino de algún discurso relativo el día de la Marcha que se realiza en todo el mundo. El elenco, como sea, pone brillo en cada función, particularmente Joaquín Bondoni (Los Aristemos) que, dicen en el Teatro Milán, es el actor que más atrae taquilla, aún con la poca difusión de la puesta en escena.

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Foto: Instagram.

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