Carmen Aub le dice adiós a su personaje de Rutila Casillas, la hija de Aureliio Casillas, en la serie "El señor en los cielos", que estrenó su décima y última temporada, la actriz de 36 años, que debutó hace un año como mamá, se despidió de "Ruti" con un emotivo mensaje.

Agradecimiento es que lo que siente Carmen al voltear atrás y recordar que hace más de una década comenzó a interpretar a la hija de Aurelio, el narcotraficante de la serie de Telemundo con quien tiene una muy buena relación fuera del set.

"Doce años después, hoy cierro oficialmente un capítulo de mi vida.Un capítulo que me abrió puertas, que me regaló amistades, aprendizajes y personas maravillosas en el camino. Y lo cierro con la misma ilusión, el mismo agradecimiento y la misma felicidad con la que comenzó aquella primera temporada", se lee en el inicio del mensaje.

Aub, agradeció a los fans y a los actores que la acompañaron en este camino, a su familia Casillas y a todos aquellos que siempre estuvieron a su lado.

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"Gracias a mis compañeros por tantos años compartiendo este viaje. Gracias a mi familia Casillas, que siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón.Gracias a los fans por querer y defender a Rutila tanto como yo, por acompañarnos durante todos estos años y por hacer suyo este personaje. Cada temporada la hicimos con el corazón".

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Rafael Amaya con Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, su hija. Instagram carmenaubfcoficial

La actriz confesó que al fin siente que ahora sí es el cierre definitivo de este personaje central en la historia, detalló que lo despide con el corazón y de verdad, sabiendo que vendrán nuevas cosas.

"No puedo creer que, doce años después, por fin siento un cierre de verdad. Un closure que llega al corazón. Me voy con paz, con gratitud y con la certeza de que cuando un ciclo termina desde el amor, también abre espacio para que lleguen cosas maravillosas. Gracias por todo, Rutila".

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Carmen compartió fotos con parte del elenco, entre ellos con el actor Rafael Amaya, quien le dio vida a su padre Aurelio en la historia; las fotos han desatado comentarios tiernos en redes, pues cuando iniciaron las grabaciones en 2013, Aub aún tenía la imagen de una adolescente, y ahora disfruta de su faceta como mamá de Lu.

Carmen Aub y su hija Lu junto a Rafael Amaya. Instagram carmenaub

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