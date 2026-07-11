Baltazar Sauceda Estrada, “El Mataperros”, uno de los líderes de Los Zetas que ordenó el atentado contra el Casino Royale en Monterrey, en 2011, tramitó un amparo porque las autoridades del penal del Altiplano no permiten que sus familiares le envíen unos tenis por mensajería.

Condenado a 135 años de cárcel por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro agravado, “El Mataperros” solicitó la protección de la justicia al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, contra la negativa del director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano” de que sus “familiares le envíen por mensajería unos tenis”.

Sin embargo, Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo promovida por Baltazar Sauceda Estrada, “El Mataperros”, uno de los autores intelectuales del ataque al Casino Royale, que dejó un saldo de 52 personas fallecidas.

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Prisión "El Altiplano". Foto: Especial

En julio del año pasado, “El Mataperros” recibió sentencia condenatoria de 135 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud y secuestro, con funciones de administración, dirección y/o supervisión, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de tres víctimas. Además se le impuso multa de un millón 264 mil 327 pesos.

En agosto de 2011, integrantes del grupo delictivo de Los Zetas incendiaron el Casino Royale en la ciudad de Monterrey, debido a que sus dueños se negaron a pagar el cobro de piso a este grupo delictivo, uno de los más violentos del país.

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