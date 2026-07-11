Este viernes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó un cuarto grupo de archivos sobre fenómenos anómalos y objetos voladores no identificados (OVNIS), con 40 documentos inéditos, de los cuales 19 son videos nuevos.

La iniciativa de dar a conocer esta información gubernamental fue planteada por la actual administración del presidente Donald Trump, ordenando la máxima transparencia a las agencias federales para revelar materiales históricos.

De acuerdo con el Departamento de Guerra, estos archivos sobre avistamientos corresponden a casos sin resolver, por lo que, a falta de datos, el gobierno no puede determinar de forma certera el origen de los fenómenos captados.

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Captura de un video militar de un fenómeno aéreo no identificado sobre el Mar Amarillo, incorporado en el cuarto lote de archivos desclasificados. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Nuevos videos sobre OVNIS desatan memes en redes

Como era de esperarse, la comunidad de internet no paso la publicación de este material desapercibido, pues a las pocas horas comenzaron a compartir imágenes, videos y hasta investigaciones propias de la naturaleza de estos archivos.

No obstante, las plataformas digitales se llenaron de graciosas comparaciones y bromas sobre la posible naturaleza de estas fotos y grabaciones, encontrando significados ocultos y utilizando su creatividad para publicar divertidos memes.

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Uno de los videos más comentados muestra un gran objeto de dos niveles de color granate con una altura aproximada de 3.6 a 4.5 metros, capturado por un sensor infrarrojo en 2020. El objeto se desplaza lentamente por el viento y se describe con una apariencia similar a la de un globo grande deformado.

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En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

Derivado de ello, internautas comenzaron a compartir imágenes de globos generadas con inteligencia artificial, de distintas formas y tamaños.

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En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

Un usuario compartió una imagen de un gran globo marrón generada con IA, con la forma de un jabalí animado.

En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

Otro usuario comparó la forma dispareja del objeto con la de una palomita de maíz.

En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

Los cerdos se volvieron una imagen recurrente en las comparaciones y memes en redes sociales.

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En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

El ingenio de los usuarios destacó en plataformas digitales, quienes compararon el objeto con imágenes de naves espaciales de Star Wars y criaturas de otras películas, como el cerdito de Angry Birds.

En redes sociales, internautas toman a broma desclasificaciones de archivos sobre OVNI de EU. Foto: Captura de pantalla X

Otra grabación comentada por los internautas, capturada por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de EU, muestra a un objeto no identificado sobre el Mar Amarillo, descrito como una supuesta estrella de seis puntas.

Finalmente, algunos internautas explicaron que durante décadas los globos meteorológicos o de investigación se han confundido con OVNIS, ya que a gran altitud pueden congelarse, lo que deforma su materia y reduce su elasticidad, además de generar un brillo con el reflejo del sol.

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