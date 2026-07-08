Los colchones y sofás son, sin duda, los muebles que mayor uso reciben en cualquier hogar y, paradójicamente, suelen ser los más olvidados en las rutinas de limpieza profunda.

Esta omisión no es un tema menor: de acuerdo con instituciones de salud como la Fundación UNAM, estos elementos se convierten con el tiempo en reservorios masivos de polvo, células muertas de la piel y ácaros.

Estos microorganismos son detonantes directos de alergias y problemas respiratorios en personas sensibles, por lo que una limpieza profunda y regular trasciende la simple estética y se convierte en una medida de higiene esencial para el bienestar de la familia.

El mejor truco casero para limpiar sillones y alfombras. Foto: Pexels

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Aunque la tarea pueda parecer titánica y costosa (a menudo asociada con la contratación de servicios profesionales), existen métodos caseros altamente efectivos que permiten obtener resultados de calidad profesional con un esfuerzo moderado.

Guía definitiva para el lavado efectivo de colchones

La limpieza de un colchón debe iniciarse, invariablemente, con una preparación adecuada de la superficie. El primer paso crucial consiste en retirar toda la ropa de cama y realizar una aspiración exhaustiva de toda la superficie, incluyendo los laterales y las costuras, donde suele acumularse la mayor cantidad de polvo y restos orgánicos.

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Una vez que la superficie está libre de suciedad superficial, se procede a la fase de desinfección y neutralización de olores. De acuerdo con el portal especializado Ad Magazine, el método más eficaz consiste en espolvorear generosamente bicarbonato de sodio sobre todo el colchón, asegurando una cobertura uniforme.

Para potenciar su efecto desinfectante y blanqueador, se puede humedecer ligeramente el bicarbonato con una mezcla de agua y vinagre blanco aplicada con un atomizador. Este procedimiento debe seguir los siguientes pasos:

Tiempo de actuación: Es imperativo dejar reposar esta mezcla sobre el colchón durante un periodo mínimo de una hora, aunque el sitio especializado my essentia recomienda extender este tiempo hasta las tres o cuatro horas para permitir que el bicarbonato absorba profundamente la humedad y neutralice los olores arraigados.

Es imperativo dejar reposar esta mezcla sobre el colchón durante un periodo mínimo de una hora, aunque el sitio especializado recomienda extender este tiempo hasta las tres o cuatro horas para permitir que el bicarbonato absorba profundamente la humedad y neutralice los olores arraigados. Retirada del producto: Una vez transcurrido el tiempo de espera, se debe aspirar nuevamente el colchón con gran detenimiento para eliminar hasta el último rastro del bicarbonato.

Una vez transcurrido el tiempo de espera, se debe aspirar nuevamente el colchón con gran detenimiento para eliminar hasta el último rastro del bicarbonato. Secado final: Como medida de precaución final para evitar la aparición de moho, los expertos de Ad Magazine sugieren dejar ventilando el colchón, preferiblemente en un lugar con exposición al sol o, en su defecto, en una habitación bien ventilada con el uso de un ventilador, durante varias horas antes de volver a vestirlo.

Estrategias para la limpieza y desinfección de sofás y sillones

La limpieza de un sofá presenta desafíos adicionales debido a la diversidad de materiales de tapicería y la naturaleza variada de las manchas (alimentos, mascotas, etc.). Al igual que con el colchón, el proceso comienza con una aspiración profunda, prestando especial atención a los pliegues y los espacios entre los cojines. Para este tipo de mobiliario, los especialistas de Muebles El Paraíso destacan la eficacia de la limpieza en seco, un método que minimiza el riesgo de dañar las fibras textiles o deformar el relleno por exceso de humedad.

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El procedimiento recomendado para un lavado en seco efectivo sigue estos lineamientos:

Eliminación de olores y humedad superficial: Se debe aplicar una capa uniforme de bicarbonato de sodio sobre toda la tapicería y dejarla actuar por lo menos una hora para que absorba los aceites del cuerpo, la humedad y los malos olores del ambiente.

Se debe aplicar una capa uniforme de bicarbonato de sodio sobre toda la tapicería y dejarla actuar por lo menos una hora para que absorba los aceites del cuerpo, la humedad y los malos olores del ambiente. Aspirado: Posteriormente, se retira el bicarbonato con el accesorio de cepillo de la aspiradora, asegurando una limpieza completa.

Posteriormente, se retira el bicarbonato con el accesorio de cepillo de la aspiradora, asegurando una limpieza completa. Tratamiento de manchas específicas: Para manchas concretas, el portal myessentia sugiere utilizar una espuma de limpieza casera preparada con una mezcla de agua tibia, una cucharada de jabón para platos suave y media taza de vinagre blanco , aplicada con una esponja o paño húmedo (no empapado) de microfibra, realizando movimientos circulares suaves y secando inmediatamente con un paño limpio.

Para manchas concretas, el portal myessentia sugiere utilizar una espuma de casera preparada con una mezcla de agua tibia, una cucharada de jabón para platos suave y media taza de , aplicada con una esponja o paño húmedo (no empapado) de microfibra, realizando movimientos suaves y secando inmediatamente con un Ventilación: Finalmente, se debe asegurar una ventilación adecuada del mueble para garantizar un secado completo y evitar cualquier residuo de humedad en las capas internas del relleno.

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