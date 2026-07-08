“México está dando una lección al mundo de cómo sabemos celebrar en comunidad, de cómo sabemos salir adelante juntos, de cómo sabemos cuidar al otro juntos”, aseguró la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, al destacar que la capital recibió visitantes de más de 80 países durante la Copa del Mundo. La funcionaria afirmó que la respuesta de autoridades y ciudadanos convirtió a la ciudad en un referente de anfitrionía para los aficionados que llegaron al torneo.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, la funcionaria explicó que el ambiente mundialista fue resultado de una estrategia que incluyó la capacitación de 120 mil personas en anfitrionía, el despliegue de 40 mil servidores públicos en cada día de partido y un plan de movilidad que trasladó a un promedio de 60 mil personas por encuentro. Además, destacó que quienes viajaron a la capital “quieren regresar” tras vivir la experiencia del Mundial.

Frausto Guerrero sostuvo que la hospitalidad fue uno de los principales activos de la CDMX durante el torneo. Explicó que los festivales futboleros reunieron a más de dos millones de personas; asimismo, agregó que siete sedes permanecerán abiertas para que la población continúe disfrutando del ambiente mundialista. Afirmó que “aquí recibimos a todas las naciones, a todas las culturas”, al destacar que la convivencia entre aficionados se desarrolló sin actos de discriminación ni enfrentamientos.

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Explicó que la Secretaría de Turismo trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con distintas embajadas para orientar a los visitantes extranjeros y, en el caso de la afición inglesa, incluso elaboró recomendaciones de bares para distribuir su presencia en distintos puntos de la ciudad. Además, aseguró que “no hay una nacionalidad que se sienta amenazada” y atribuyó esa percepción al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

Un legado para la ciudad

Frausto afirmó que el Mundial dejará beneficios permanentes para la capital. Señaló que las obras realizadas con motivo del torneo “son para la Ciudad de México” y que los 39 días del Mundial fueron un pretexto para acelerarlas, al destacar mejoras en movilidad, iluminación, espacios públicos y servicios turísticos. También resaltó el trabajo de la policía turística, capacitada en diversos idiomas, así como la instalación de módulos de información para orientar a los visitantes.

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La secretaria sostuvo que la imagen proyectada durante el Mundial permitirá fortalecer el turismo en los próximos meses, “El calendario de la Ciudad de México ya no tiene baches, ya no hay temporada baja en esta ciudad", dijo, desde las instalaciones del Gran Diario de México.

Finalmente, destacó una derrama económica estimada en 22 mil millones de pesos, aseguró que “también se contagia lo bueno, se contagia la alegría” y consideró que la promoción realizada durante el torneo impulsará la llegada de más visitantes: “Difícilmente hay un momento en la CDMX en el que tú llegues y que no tengas algo extraordinario que vivir”, concluyó.

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