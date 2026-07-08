Lorenzo Salgado Araujo, mexicano que fue abatido por un agente del ICE en Houston, era "un hincha de la Selección Mexicana y del CD Guadalajara", declaró su hijo Ronaldo Salgado al sitio web TheBulwark.

Ronaldo añadió que quiere que su padre sea recordado como un hombre que se sentaba en el porche de su casa todas las tardes después del trabajo, acariciando a su perro y contemplando con satisfacción la vida que había construido en Estados Unidos.

Ronaldo y Lorenzo Jr. contaron al sitio TheBulwark lo que su padre apreciaba. Se turnaron para enumerar sus comidas favoritas. "Chile relleno, pozole, chilaquiles", dijeron. "Todo lo que mi mamá preparaba con amor", añadió Ronaldo.

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Ronaldo posteó este miércoles en Facebook que "hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo a mi padre antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio".

Ronaldo defendió que su padre era una persona trabajadora y en proceso de legalizar su situación.

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Tras denunciar que se enteró por redes sociales de la muerte , pidió “una investigación exhaustiva de los eventos ocurridos ayer (martes). Él no merecía morir. No merecía ser reducido a un titular de ‘Mexicano baleado y asesinado por el ICE’. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleos para decenas de personas”.

Según relató, su padre, quien trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue “rodeado” por tres patrullas no identificadas.

“Tenía temor por su vida, cuando sólo quería llegar al trabajo”, señaló el joven, y añadió que tres compañeros, incluido su tío, que iban con su padre fueron detenidos por agentes de inmigración. Tanto la familia Araujo como activistas locales temen que sean deportados rápidamente para impedir que testifiquen sobre acciones del ICE. El ICE no respondió a la solicitud de comentarios sobre el paradero de los tres testigos, indicó el sitio web TheBulwark.

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Lorenzo Salgado Araujo, víctima de ICE. (08/07/26) Foto: Facebook Ronaldo Salgado

Daniel Tirado era uno de los otros hombres en la camioneta y llamó brevemente a su esposa para decirle que los estaban siguiendo, dijo a The Associated Press la hijastra de Tirado, Juana Degollado.

“Lo que él recuerda es que un agente del ICE le disparó a Lorenzo y la puerta de la camioneta estaba cerrada”, narró Juana Degollado.

Tirado no pudo comunicarse con su familia hasta el miércoles por la mañana, y la llamada sólo duró cinco minutos, agregó su hijastra. No han podido obtener información adicional del ICE ni del FBI.

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“Quiero que el mundo conozca a mi padre"

De acuerdo con Ronaldo, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que “reconoció la voz” y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido. No fue sino a través de organizaciones y políticos locales que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

“Estoy devastado”, dijo el joven.

“Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue abaleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”.

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Ronaldo, de 29 años, se graduó de la Universidad de Houston; Lorenzo Jr., de 27, de la Universidad de Tufts; y su hermano menor está cursando estudios universitarios, reportó TheBulwark.

Ronaldo Salgado gave an emotional statement about his father, Lorenzo Salgado Araujo, to the press after he was shot and killed by an ICE officer in Houston. Salgado stated: "He did not deserve to be reduced to a headline of Mexican man shot and killed by ICE." pic.twitter.com/CTSCmWg9OZ — FOX26Houston (@FOX26Houston) July 8, 2026

Paul Angel Díaz, de 39 años, dijo al medio The Washington Post que se despertó alrededor de las 6:30 de la mañana al oír lo que parecía un disparo afuera. Salió al patio y vio a varios agentes, a pocos metros calle arriba, vestidos con uniformes verdes, rodeando a un hombre que yacía en el suelo detrás de una camioneta blanca estacionada. Díaz recordó que oyó al hombre gorgotear y gritar en español: “¡Me están matando!”.

Salgado Araujo recibió un disparo después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia, informó el Departamento de Seguridad Nacional el martes. Según la agencia, que supervisa al ICE, los agentes de este organismo iban tras él porque vivía en el país sin permiso legal. El auto del hombre chocó contra un vehículo del ICE, añadió el departamento.

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La representante demócrata Sylvia Garcia dijo que Salgado Araujo no tenía condenas penales.

"Estaba cerca de obtener su estatus legal"

“Después de casi 35 años de trabajar para darnos el sueño americano, tomó la decisión de iniciar el proceso para obtener su propio sueño americano mediante un permiso de trabajo”, explicó Salgado. “Pusimos atención a cada detalle, llenamos cada documento, asistimos a cada cita. Estaba cerca de obtener su estatus legal”.

Salgado Araujo se sometió a un escaneo biométrico y le tomaron las huellas dactilares previamente este año, agregó su hijo, y había estudiado cuidadosamente qué hacer si el ICE lo detenía. Si se estaba alejando a toda velocidad, probablemente era porque temía que le robaran sus herramientas, señaló.

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“Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o un emblema que dijera algo sobre una agencia policial, habría obedecido”, añadió su hijo.

Los disparos se efectuaron el martes en Magnolia Park, un vecindario destacado para la comunidad de estadounidenses de origen mexicano desde hace un siglo.

Y el tiroteo fue a tan solo cinco minutos del sitio donde se celebraba el Festival de Aficionados de la FIFA de Houston.

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