La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno prepara nuevas medidas jurídicas y diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Houston, Texas.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará en los próximos días la estrategia que impulsará el gobierno mexicano, al considerar que las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes para evitar este tipo de casos.

“Estamos preparando, no sé si hoy o mañana, probablemente mañana, lo va a presentar Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que hemos planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.

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Sheinbaum afirmó que México no puede permitir el maltrato contra los connacionales que viven en Estados Unidos y lamentó el fallecimiento de otro mexicano durante un operativo migratorio.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos, a los connacionales. Las medidas tomadas hasta el momento no han tenido los resultados que buscamos. Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos”, expresó.

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La presidenta cuestionó el uso de la fuerza en operativos de detención de personas migrantes cuya única infracción es carecer de documentos migratorios.

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“Son asuntos de detención cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia”, sostuvo.

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Ante este escenario, adelantó que su administración recurrirá a distintas instancias internacionales para fortalecer la defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

“Sí, estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, en distintas instancias. Ya lo vamos a presentar”, indicó.

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