La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de Suiza, Guy Parmelin, quien realiza una visita de Estado a México con el propósito de fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones, en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas.

El mandatario suizo acudió acompañado de un grupo de empresarios, con quienes se busca impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión y comercio entre México y Suiza.

Guy Parmelin y su esposa, Caroline Merotto, fueron recibidos con honores en el Patio Central de Palacio Nacional, donde se llevaron a cabo los honores correspondientes y se entonaron los himnos nacionales de ambos países.

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Presidenta Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Suiza Guy Parmelin en Palacio Nacional (08/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

La visita del presidente suizo forma parte del fortalecimiento de la relación entre México y Europa, así como de la conmemoración de las ocho décadas de vínculos diplomáticos entre ambos países.

El presidente suizo y Caroline Merotto arribaron a México el pasado 6 de julio, cuando fueron recibidos por el canciller Roberto Velasco Álvarez.

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Por su parte, la embajada de Suiza en México destacó que la visita de Estado de Guy Parmelin se desarrolla “en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Suiza y México, un hito que refleja décadas de compromiso con la prosperidad mutua”.

Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario de Suiza ofrezcan una conferencia de prensa al concluir su reunión.

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