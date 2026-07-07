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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles 8 de julio recibirá al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, así como a un grupo de empresarios en Palacio Nacional para discutir y en todo caso fortalecer vínculos comerciales entre ambos países.
“Mañana viene el presidente de Suiza, vamos a estar aquí, lo vamos a recibir. Y viene después con un grupo de empresarios que también vamos a recibir”, explicó durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio.
Ayer, Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto. Mañana, la presidenta Sheinbaum encabezará la visita oficial a México del también ministro de Economía.
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"El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones", destacó la SRE a través de un comunicado.
Recientemente, México y Suiza celebraron 80 años de relaciones y señalaron que comparten "una sólida amistad basada en confianza, diálogo y cooperación".
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