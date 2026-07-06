Nación | 06-07-26 | 19:34 |

La tarde de este lunes 6 de julio llegó a México el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien se prevé que se reúna la presidenta el próximo miércoles.

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto.

"El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones", destacó la SRE.

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En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezará la visita oficial a México del también ministro de Economía.

Recientemente, México y Suiza celebraron 80 años de relaciones y señalaron que comparten "una sólida amistad basada en confianza, diálogo y cooperación".

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