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La tarde de este lunes 6 de julio llegó a México el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien se prevé que se reúna la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo miércoles.
Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto.
"El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones", destacó la SRE.
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En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezará la visita oficial a México del también ministro de Economía.
Recientemente, México y Suiza celebraron 80 años de relaciones y señalaron que comparten "una sólida amistad basada en confianza, diálogo y cooperación".
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