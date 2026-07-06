La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo.

A través de sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó una inversión estimada de Nubank de cuatro mil 200 millones de dólares para el período 2026–2030 en México.

"En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país", escribió.

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