En los últimos años, el sistema financiero mexicano ha cambiado de manera importante con el crecimiento de las fintech. Estas compañías han impulsado soluciones digitales que buscan ampliar el acceso a servicios financieros, sobre todo para personas que durante mucho tiempo quedaron fuera de la banca tradicional.

En ese escenario, Stori se ha consolidado como una de las plataformas más visibles gracias a una propuesta que combina tecnología, inclusión financiera y productos que pueden gestionarse desde el celular.

Stori opera como Sociedad Financiera Popular autorizada y supervisada en México, y hoy reúne tarjetas de crédito, cuenta de depósitos y préstamos personales dentro de un mismo ecosistema digital.

Stori es una fintech mexicana enfocada en productos financieros digitales. Foto: Cortesía

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Su modelo parte de una idea sencilla: facilitar el acceso a herramientas financieras con procesos más ágiles y sin depender de sucursales físicas. Desde la app, los usuarios pueden solicitar productos, revisar movimientos, administrar pagos y dar seguimiento a su dinero en tiempo real.

Ese enfoque digital explica buena parte de su crecimiento y de su presencia entre personas que buscan construir, mejorar o diversificar su relación con el crédito y el ahorro.

Qué es Stori y cómo funciona

Stori es una fintech mexicana enfocada en productos financieros digitales. Su funcionamiento se apoya en una plataforma móvil desde la que los usuarios pueden hacer su solicitud, validar su identidad y, en caso de aprobación, administrar sus productos sin procesos presenciales.

La empresa ha puesto el foco en perfiles que no siempre encuentran una respuesta fácil en instituciones tradicionales, especialmente personas con poco historial crediticio o con interés en comenzar a construirlo.

La aplicación es el centro de la experiencia. Desde ahí se puede consultar la línea disponible, revisar compras, ver la fecha de corte y la fecha límite de pago, además de controlar productos como la cuenta de depósitos o el acceso a préstamos.

Más que ofrecer una sola tarjeta, Stori ha ido desarrollando un ecosistema con soluciones pensadas para distintos momentos y necesidades financieras.

Las tarjetas de crédito que forman parte del portafolio de Stori

Uno de los pilares de la plataforma son sus tarjetas de crédito. Cada una responde a un perfil distinto, desde quien busca su primera línea de crédito hasta quien quiere beneficios más específicos vinculados a compras, movilidad o afinidad con ciertas comunidades.

Stori Green

Stori Green es la tarjeta base del ecosistema y una de las puertas de entrada más claras para quienes quieren iniciar o reconstruir su historial crediticio. En su sitio oficial, la empresa destaca una aprobación de 99%, anualidad sin costo y la posibilidad de usar la tarjeta para gastos diarios, compras en línea y pagos de servicios.

También señala que el buen uso del producto puede abrir la puerta a aumentos en la línea de crédito.

Stori Black

Dentro del portafolio también aparece Stori Black, una opción orientada a usuarios que buscan una línea más amplia y beneficios adicionales. El sitio oficial destaca 1% de cashback en todas las compras y líneas de crédito de hasta 230,000 pesos, manteniendo el enfoque digital y la ausencia de anualidad de por vida.

Es una tarjeta pensada para quienes ya tienen un manejo más consolidado del crédito o quieren escalar dentro del ecosistema de la marca.

Stori Shein

Stori Shein forma parte de las alianzas más visibles de la plataforma. La página oficial indica que ofrece bono de bienvenida, doble de puntos SHEIN en compras dentro de esa plataforma y puntos también por compras realizadas en otros establecimientos.

Además, mantiene una línea de crédito de hasta 20,000 pesos y está diseñada para usuarios que buscan beneficios ligados al consumo digital y a un uso frecuente en línea.

Stori Shein forma parte de las alianzas más visibles. Foto: Cortesía

Farmacias Similares x Stori

Otra tarjeta destacada es Farmacias Similares x Stori. Según la información oficial, este producto ofrece 1% de cashback al comprar en Farmacias Similares, anualidad gratis de por vida, hasta 50 días para pagar y una aprobación de 99%.

Su propuesta se enfoca en un beneficio muy concreto: premiar compras recurrentes relacionadas con salud y consumo cotidiano.

Stori Green x Atlas FC

Stori también desarrolló una tarjeta para la comunidad de Atlas FC. En la página oficial se indica que Stori Green x Atlas FC ofrece 2% de cashback en compras físicas o en línea en la tienda oficial del club, 99% de aprobación, cero anualidad y hasta 50 días para pagar. A eso se suman beneficios exclusivos asociados a la experiencia del aficionado.

Stori Green x Club Santos Laguna

En un formato similar, Stori Green x Club Santos Laguna está dirigida a seguidores de ese club. El producto incorpora 2% de cashback en la tienda oficial, acceso a eventos exclusivos, posibilidad de comprar a meses sin intereses en comercios participantes, cero anualidad y hasta 50 días para pagar.

También está planteada como una herramienta para construir o mejorar historial crediticio.

Stori Green x Movimex

Entre las alianzas más funcionales está Stori Green x Movimex. La información oficial señala que ofrece hasta 100% de cashback en viajes, cinco viajes gratis de bienvenida en sistemas de transporte habilitados del Estado de México y CDMX, además de viajes gratuitos adicionales según el uso de la tarjeta.

También mantiene el modelo de 99% de aprobación, sin anualidad y con hasta 50 días para pagar. Es una tarjeta que conecta el crédito con la movilidad cotidiana.

Stori Cuenta+

El ecosistema de Stori no se limita al crédito. También incluye Stori Cuenta+, una cuenta de depósitos a la vista que permite ganar rendimientos con el dinero disponible. En su página oficial, la empresa señala que se puede abrir desde la app en pocos minutos, con depósitos desde 30 pesos, liquidez diaria y opción de plazo fijo.

Además, informa una GAT nominal del 7.00% para la cuenta a la vista y la posibilidad de acceder a rendimientos de hasta 15.00% en inversiones a plazo.

Uno de los puntos más relevantes es que no exige monto mínimo de apertura ni cobra anualidad, y permite realizar transferencias y movimientos desde la misma plataforma. Así, Stori amplía su propuesta más allá del crédito y entra también en el terreno del ahorro y la gestión del dinero disponible.

Stori Préstamos

Otro servicio que complementa el ecosistema es Stori Préstamos. De acuerdo con la información oficial, se trata de préstamos personales que pueden solicitarse desde WhatsApp o desde la app, con montos que van desde 1,000 hasta 23,000 pesos y plazos de hasta 12 meses.

La empresa presenta este producto como una opción rápida y sin papeleo, con depósito directo en la cuenta Stori Cuenta+.

La lógica del producto es atender necesidades de liquidez más inmediatas sin salir del entorno digital de la marca. Con ello, Stori va construyendo una oferta más amplia: crédito revolving mediante tarjeta, ahorro mediante cuenta de depósitos y financiamiento puntual mediante préstamo personal.

La tecnología detrás de la experiencia

Un elemento clave en la propuesta de Stori es que todos estos productos conviven dentro de una misma experiencia móvil. La app funciona como centro de control para revisar movimientos, administrar la línea de crédito, monitorear rendimientos, abrir una cuenta o dar seguimiento a un préstamo.

Esa integración tecnológica simplifica la relación con los servicios financieros y responde a una tendencia cada vez más clara en el mercado mexicano: hacer que el usuario gestione casi todo desde el celular.

Esta cambiando la expectativa del usuario en los productos financieros. Foto: Cortesía

Inclusión financiera y crecimiento del ecosistema

Más allá de cada producto individual, el crecimiento de Stori refleja una transformación más amplia del mercado financiero en México. La empresa ha pasado de ofrecer una tarjeta enfocada en acceso al crédito a construir un portafolio que incluye opciones para distintos perfiles, necesidades y hábitos de consumo.

Tarjetas con beneficios específicos, cuenta de depósitos y préstamos personales forman hoy una red de servicios que busca acompañar diferentes etapas de la vida financiera del usuario.

En ese sentido, el ecosistema de Stori ya no puede describirse solo como una fintech de tarjetas. Hoy opera como una plataforma más amplia, con productos de crédito, ahorro y financiamiento personal que responden a distintos objetivos: construir historial, administrar dinero, obtener rendimiento o resolver necesidades de liquidez desde el entorno digital.

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