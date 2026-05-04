A los problemas de inseguridad pública que son una constante limitante para la actividad económica, analistas añadieron el impacto del nivel elevado de los precios del petróleo y la política monetaria que se está aplicando, según la encuesta del Banco de México (Banxico).

De ahí que corrigieron al alza el pronóstico para la inflación general esperada para este año y rebajaron el producto interno bruto (PIB) del 2026.

El consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero aumentó su estimación para la inflación general de 4.21% a 4.38% para este año.

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Para abril están previendo que los precios al consumidor ascendieron 0.31% en el mes.

Mientras que para 2027 mantuvieron el 3.80% para el indicador general, pero subió a 3.75% para la subyacente desde el 3.74% de la encuesta previa.

Respecto al PIB, el consenso lo recortó a 1.38% frente al 1.49% previo para el presente año; para el 2027 fue un ajuste de 1.82% a 1.88%.

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En tanto que para 2028 el consenso lo mejoró a 2% desde el 1.97% que traían en la consulta anterior.

Para los próximos 10 años el pronóstico de los analistas es que la economía volverá a tener una tasa de crecimiento de 2%.

Debido a que aseguran que la economía no está mejor que hace un año la mayoría de los especialistas consultados cree que el clima de negocios permanecerá igual para los siguientes seis meses.

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Así, cuatro de cada 10 afirman que no es buen momento para realizar inversiones, mientras que 55% duda que sea una buena coyuntura.

Por eso no movieron su estimado de 41 y 42 mil millones de dólares que México podría captar en inversión extranjera directa este y el siguiente año, respectivamente.

Incluso rebajaron el pronóstico para el PIB de Estados Unidos esperado para el 2026 de 2.30% a 2.20%, y quedó igual el 2% para el 2027.

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