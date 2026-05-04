Al manifestar que “vamos bien y vamos a ir mejor”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que pese a los cambios en la política economía de EU y el conflicto en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza.

Al encabezar la firma los decretos para incentivar proyectos de inversión y por el que se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, alineados al Plan México, la jefa del Ejecutivo federal señaló que al escuchar el sector productivo, su gobierno ha impulsado la simplificación de trámites y fortaleciendo la certeza jurídica para acelerar las inversiones.

“Aun con condiciones internacionales complejas marcadas por los cambios en la política económica de los Estados Unidos y por conflictos, como la guerra en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza.

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“Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo: vamos a ir mejor, porque cuando México avanza unido por el bienestar de su gente no hay desafío que lo detenga”.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el Plan México: Acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión, en el Museo Nacional de Antropología (04/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Ante empresarios e integrantes de su gabinete reunidos en el Museo de Antropología, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los empresarios la confianza en invertir y llamó a seguir trabajando juntos para el desarrollo del país.

“Sigamos caminando juntas y juntos con responsabilidad y con amor por México, porque en cada empleo que se genera, en cada empresa que crece, en cada familia que vive con mayor bienestar está el verdadero sentido del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos.

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“Y ese México más justo, más fuerte, más digno lo estamos construyendo juntas y juntos. Qué viva la prosperidad compartida”, agregó.

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