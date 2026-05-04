El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

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“El gobierno de México está presente. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del estado”, expresó.

García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales.

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