Más Información

Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha Moya; anuncia fortalecimiento a la policía estatal

Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha Moya; anuncia fortalecimiento a la policía estatal

Sismo de 5.6 remece México, a dos días de simulacro; Sheinbaum descarta daños o víctimas

Sismo de 5.6 remece México, a dos días de simulacro; Sheinbaum descarta daños o víctimas

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México; "Llévenme de vuelta a mi país"

Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México; "Llévenme de vuelta a mi país"

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Rubén Rocha con seguridad federal, revela Sheinbaum; rechaza que esté en dilema por acusaciones contra gobernador con licencia

Rubén Rocha con seguridad federal, revela Sheinbaum; rechaza que esté en dilema por acusaciones contra gobernador con licencia

Ariadna Montiel descarta uso de padrones de Bienestar por Morena; "actuamos con honestidad", afirma

Ariadna Montiel descarta uso de padrones de Bienestar por Morena; "actuamos con honestidad", afirma

Héctor Yunes renuncia al PRI, líder partidista en Veracruz; señala a Alejandro Moreno por fracturar al partido

Héctor Yunes renuncia al PRI, líder partidista en Veracruz; señala a Alejandro Moreno por fracturar al partido

, solicitó en una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su a México.

En la carta, escrita en inglés, aunque con una redacción confusa, "El Chapo" reclama a la corte "mi derecho a solicitar ser devuelto a mi país".

El exlíder del , quien fue condenado a cadena perpetua y cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, insiste en la necesidad de un nuevo juicio, y denuncia que el proceso en el que fue condenado fue “Injusto” y hubo “violación de mis derechos”.

Lee también

“Solicito al Tribunal de Distrito el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país y buscar cambios sobre la violación de mi veredicto, en favor de la equidad en la ", señala “El Chapo” en la carta, fechada el 23 de abril, pero recibida en la corte el 1 de mayo, según el sello.

“Durante la conclusión de mi apelación, se ha cumplido con los requisitos para un nuevo juicio, y también para que las partes de ambos países puedan coordinar políticas conjuntas para lograr mi regreso a México”, subraya el mexicano, quien concluye la misiva agradeciendo al juez , que lleva la causa, “por atender esta solicitud”.

No es la primera carta que “El Chapo” escribe en inglés. A mediados de abril se dio a conocer otra donde pedía un trato justo en.

Lee también

“Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato”, decía aquella carta.

El juez Cogan le ha denegado en diversas ocasiones al “Chapo” su solicitud de un juicio nuevo o de un cambio de condiciones en la donde cumple su sentencia y donde, afirma el capo, ha sufrido malos tratos.

“El Chapo” fue condenado a cadena perpetua el 18 de julio de 2019. Dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín, están presos en . Ambos alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés