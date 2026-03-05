Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en el pueblo de Alaya, municipio de Cosalá, Sinaloa, a Regulo Gilberto Acosta Hernández de 38 años, alias “Tobolio” o "TB”, junto con José Jairo Corrales Astorga de 44 años y Jesús Geovany Torres Félix de 28 años, les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos y un vehículo.

De acuerdo a las investigaciones “Tobolio” es líder dentro de la célula delictiva “El 19”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, cuenta con orden de arresto en Estados Unidos, coordina a grupos de halcones y sicarios en distintos puntos del estado de Sinaloa y es responsable de la producción de drogas sintéticas a gran escala, con una capacidad estimada de hasta 200 kilos mensuales.

Operativo Semar y SSPC en Sinaloa, cuatro personas fueron detenidas. Marzo 2026. Foto: Especial

Detienen a "Dora" e inhabilita laboratorio clandestino

En otra acción en Soyatita, Sinaloa, fue arrestada Karina Guadalupe Carrillo Torres de 34 años, alias “Dora” le aseguraron mil dosis de drogas sintéticas, está relacionada en la adquisición de precursores químicos, además de ayudar con las operaciones de logística, cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos.

También en Soyatita se inhabilitó un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, se aseguraron dos tabletadoras, cinco ollas de peltre, 100 litros de acetato de etilo, 24 litros de anilina ACS, 100 litros de metil, 100 litros de alcohol isopropílico, 150 litros de alcohol etílico anhidro, 50 litros de acetato de etilo.

El valor estimado del producto en el mercado estadounidense ronda en mil 250 millones de dólares.

El Gabinete de Seguridad informó que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir a los generadores de violencia y evitar el tráfico y distribución de drogas.

