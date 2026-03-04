Durante el mes de febrero, la Secretaría de Marina (Semar) reforzó su presencia en la capital del país como parte de la estrategia de seguridad implementada junto con autoridades locales y federales, lo que dejó 78 personas detenidas, 18 inmuebles asegurados y el decomiso de miles de dosis de droga y toneladas de autopartes.

De acuerdo con la dependencia federal, las acciones se realizaron en el marco de la orden de operaciones “Refuerzo CDMX”, desplegada por la Armada de México a través de la Región Naval Central en distintas alcaldías de la capital.

En ese periodo, elementos navales participaron en recorridos interinstitucionales y cateos. Como resultado, fueron inspeccionadas 704 personas, 107 vehículos y 427 motocicletas.

Lee también Asesinan a hombre en la colonia Buenavista, Cuauhtémoc; lo atacan a tiros desde un vehículo

Las cifras oficiales detallan que además de las 78 detenciones, se aseguraron 12 armas de fuego, alrededor de 4 mil 131 dosis de presuntos estupefacientes, 22.7 kilogramos de marihuana y aproximadamente 8.6 toneladas de autopartes, un delito que ha tenido impacto constante en distintas zonas de la ciudad.

En paralelo a las acciones de seguridad, la Marina también participó en tareas de apoyo social. En coordinación con el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, personal naval se sumó a la Jornada Integral de Vacunación contra el sarampión en la Central de Abastos de la Ciudad de México, donde se aplicaron 8 mil 472 dosis.

Asimismo, en una jornada móvil de vacunación se aplicaron mil 708 dosis contra sarampión, rubéola, influenza y COVID-19, entre otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL