Más Información
Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo
Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional
Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación
Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”
Durante el mes de febrero, la Secretaría de Marina (Semar) reforzó su presencia en la capital del país como parte de la estrategia de seguridad implementada junto con autoridades locales y federales, lo que dejó 78 personas detenidas, 18 inmuebles asegurados y el decomiso de miles de dosis de droga y toneladas de autopartes.
De acuerdo con la dependencia federal, las acciones se realizaron en el marco de la orden de operaciones “Refuerzo CDMX”, desplegada por la Armada de México a través de la Región Naval Central en distintas alcaldías de la capital.
En ese periodo, elementos navales participaron en recorridos interinstitucionales y cateos. Como resultado, fueron inspeccionadas 704 personas, 107 vehículos y 427 motocicletas.
Lee también Asesinan a hombre en la colonia Buenavista, Cuauhtémoc; lo atacan a tiros desde un vehículo
Las cifras oficiales detallan que además de las 78 detenciones, se aseguraron 12 armas de fuego, alrededor de 4 mil 131 dosis de presuntos estupefacientes, 22.7 kilogramos de marihuana y aproximadamente 8.6 toneladas de autopartes, un delito que ha tenido impacto constante en distintas zonas de la ciudad.
En paralelo a las acciones de seguridad, la Marina también participó en tareas de apoyo social. En coordinación con el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, personal naval se sumó a la Jornada Integral de Vacunación contra el sarampión en la Central de Abastos de la Ciudad de México, donde se aplicaron 8 mil 472 dosis.
Asimismo, en una jornada móvil de vacunación se aplicaron mil 708 dosis contra sarampión, rubéola, influenza y COVID-19, entre otras.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]