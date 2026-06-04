"Risa y la cabina del viento" es una de esas cintas que tienen de todo para llamar la atención. Primero, porque marca el debut en la actuación de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Segundo, porque es considerada una representación del realismo mágico moderno al abordar temas como la crudeza del duelo, la inocencia infantil y elementos fantásticos.

Y tercero, porque el soundtrack corre a cargo de una de las bandas más exitosas del rock en español: Babasónicos.

La historia arranca con las vacaciones de Risa (Elena Romero), por lo que Sara, su madre (Cazzu), decide dejarla al cuidado de Esteban (Diego Peretti), el vecino solitario de la calle.

Inquieta, la niña decide salir a explorar el pueblo en el que vive y pronto se encuentra con una vieja cabina telefónica, aparentemente inservible. Y es que, aunque no funciona para comunicarse con el mundo de los vivos, sí logra hablar con los muertos a los que decide ayudar en sus asuntos pendientes.

Dirigida por Juan Cabral, el filme ha logrado obtener muy buenas críticas; incluso ha sido premiada en festivales de cine argentino y francés.

Dónde ver: Netflix