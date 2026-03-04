Más Información

La noche del martes, un hombre perdió la vida luego de ser atacado a tiros desde un vehículo, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías en campo tomaron conocimiento del ataque registrado en la avenida Guerrero y la calle Luna, en la colonia Buenavista.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima caminaba por la zona cuando sujetos armados le dieron alcance en un vehículo y le dispararon.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar certificaron que el sujeto de 42 años ya no contaba con signos vitales.

Por lo anterior se dio parte a un agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los presuntos responsables.

