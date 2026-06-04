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Pocas películas logran pasar a la historia, pero "Una Eva y dos Adanes" lo hizo y no precisamente por las razones correctas.
En el Hollywood de los años 50, marcado por un sinfín de restricciones morales y la autocensura, la cinta, protagonizada por Marilyn Monroe, conquistó la taquilla y escandalizó a las buenas conciencias al incluir temas como el travestismo y el doble sentido.
La historia sigue a Joe y Jerry, dos músicos de jazz que se ven obligados a huir después de presenciar un crimen de la mafia. Para desaparecer, ambos adoptan identidades femeninas y se integran a una banda compuesta exclusivamente por mujeres que viaja rumbo a Florida.
Es ahí donde aparece Sugar Kane (Monroe) una cantante de la que se enamoran profundamente y que se convierte en el centro de una serie de enredos.
Vista hoy, la película conserva su frescura porque muchas de las ideas que entonces provocaron incomodidad, forman parte de conversaciones actuales sobre identidad, género y representación. Lo notable es que la cinta abordó esos temas sin renunciar a su vocación de entretenimiento.
Además se convirtió en una de las actuaciones más recordadas de Marilyn Monroe, cuya mezcla de carisma, vulnerabilidad y sentido de la comedia ayudó a derribar las restricciones de la industria.
Dónde ver: Apple TV.
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