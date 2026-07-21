Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber hicieron historia en el mundo del futbol al encabezar el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo. Sin embargo, mientras millones observaban a sus artistas favoritos lanzando mensajes de unión, tras bastidores dos de sus protagonistas se enfrascaron en un acalorado pleito.

De acuerdo con información publicada por el "Daily Mail", la llamada "Reina del Pop" y Bieber habrían tenido fuertes "diferencias creativas", ya que ambos querían destacar en la cancha.

"Ninguno quería irse sintiendo que desempeñó un papel secundario", aseguró una fuente cercana a la producción, situación que terminó creando un ambiente de tensión en el lugar.

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Según el informante, el intérprete de "Baby" veía esta presentación como una oportunidad para mostrar una imagen más sobria después de las críticas que recibió en Coachella.

"Quería que esto sea sobre la música. Limpio, controlado y sin distracciones", habría señalado.

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Por otro lado, Madonna quería algo mucho más ambicioso, ya que creía que escenario de tal magnitud debía tener un show inolvidable. Otra de sus inquietudes era que Bieber pudiera opacarla.

Según el diario británico, para evitar que la discusión escalara, Chris Martin (organizador del evento) tuvo que intervenir para mantener el orden y que el show no se hubiera afectado.

El espectáculo, de apenas diez minutos, incluyó una enorme producción visual, bailarines, una orquesta en vivo y la aparición de figuras del futbol como Ronaldo y Ronaldinho.

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Hasta ahora, ni Madonna ni Justin Bieber han hablado de la supuesta pelea y sus representantes tampoco han emitido ningún tipo de declaración.

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