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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que Fernando Gómez-Mont, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continua con la relación de complicidad y representación legal "de los mismos corruptos del pasado".
Por medio de un comunicado, la líder morenista agregó que la oposición se contradijo al intentar hacer pasar al exmandatario estatal como inocente, cuando antes insistía en investigar el huachicol fiscal.
"Calderón acusó al exgobernador panista de tener una relación de complicidad con el cártel de los Arellano, pero ahora, no importando eso, trae a cuenta la defensa de Ernesto Ruffo", comentó.
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Montiel Reyes recordó que Gómez-Mont fue secretario de gobernación durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y otros de sus clientes han sido:
- Carlos y Raúl Salinas de Gortari
- Tomás Peñaloza, acusado de defraudar al IMSS
- Rogelio Montemayor, debido al PemexGate
- Guillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul
"Lo que estamos viendo es una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible", concluyó la dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional.
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15 años antes de ser gobernador, la Dirección Federal de Seguridad ya espiaba a Ruffo Appel; seguían antecedentes empresariales
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dft/bmc
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