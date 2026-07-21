La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que Fernando Gómez-Mont, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continua con la relación de complicidad y representación legal "de los mismos corruptos del pasado".

Por medio de un comunicado, la líder morenista agregó que la oposición se contradijo al intentar hacer pasar al exmandatario estatal como inocente, cuando antes insistía en investigar el huachicol fiscal.

"Calderón acusó al exgobernador panista de tener una relación de complicidad con el cártel de los Arellano, pero ahora, no importando eso, trae a cuenta la defensa de Ernesto Ruffo", comentó.

Lee también Ariadna Montiel acusa al PRIAN de disfrazar a Ernesto Ruffo como preso político; no es persecución, sino huachicol fiscal, dice

El secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, durante un anuncio ante los medios de comunicación en el Palacio Nacional el 22 de diciembre de 2009, donde advirtió que el gobierno mexicana usará "toda la fuerza" para someter al crimen organizado y no se dejará intimidar ante la amenaza de "quienes buscan cancelar las libertades y la tranquilidad de todos los mexicanos". Foto: Mario Guzmán / EFE

Montiel Reyes recordó que Gómez-Mont fue secretario de gobernación durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y otros de sus clientes han sido:

Carlos y Raúl Salinas de Gortari

Tomás Peñaloza, acusado de defraudar al IMSS

Rogelio Montemayor, debido al PemexGate

Guillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul

"Lo que estamos viendo es una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible", concluyó la dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional.

[Publicidad]

El presidente de México, Felipe Calderón (c) en la presentación del nuevo secretario de Gobernación (ministro del Interior), José Francisco Blake Mora (i), en sustitución de Fernando Gómez Mont (d), en Ciudad de México, el 14 de julio de 2010. Alex Cruz / EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc