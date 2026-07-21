Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, se convirtió en la cuarta integrante de la familia en querer distanciarse del actor; y es que, acaba de iniciar el proceso para que, legalmente, se elimine el apellido "Pitt" de su nombre.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista "People", la joven de 18 años presentó una solicitud ante el Tribunal de Los Ángeles para pasar de llamarse Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a solo Vivienne Marcheline Jolie.

El medio estadounidense también explicó que la chica no detalla las razones por la que solicita dicho cambio, pues en en la petición solo anotó la palabra "personal" en los motivos.

Lee también Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, también busca quitarse legalmente el apellido de su padre

Esta decisión no resulta del todo sorpresiva. Incluso, antes de iniciar el trámite legal, la chica ya se presentaba profesionalmente como Vivienne Jolie. Así apareció acreditada en el musical de Broadway "The Outsiders", el cual coprodujo junto a su famosa madre.

Con este movimiento, Vivienne se suma a sus hermanos Shiloh, Zahara y Maddox, quienes también han buscado dejar de utilizar el apellido paterno.

[Publicidad]

Shiloh consiguió el cambio de manera legal poco después de cumplir 18 años, mientras que Zahara y Maddox se encuentran en el proceso.

Hasta ahora, ninguno de los hijos de la expareja ha explicado públicamente las razones detrás de estas decisiones. Sin embargo, fuentes cercanas al actor citadas previamente por TMZ sostienen que Angelina habría influido en el distanciamiento entre el actor y sus hijos.

Brad y Angelina se divorciaron oficialmente en 2024, luego de varios años de disputas legales y un matrimonio de más de una década.

[Publicidad]

Lee también Knox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprende con sus habilidades en Muay Thai