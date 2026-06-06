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Aunque por ahora no parece interesado en seguir los pasos de sus padres en la actuación, Knox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sí ha demostrado interés por la "acción" y los deportes de combate, una faceta que ha recordado a algunos de los papeles de su padre, como en "El club de la pelea".
El joven de 17 años fue captado por TMZ durante una pelea de exhibición de Muay Thai en un club del centro de Los Ángeles. Este arte marcial tailandés combina técnicas de golpeo con puños, pies, rodillas y codos.
Durante su participación en el ring frente a otro joven, y mientras música y efectos de luces ambientaban la pelea, Knox recibió algunos golpes de su oponente, pero también logró dar varias patadas y puñetazos.
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Knox Jolie-Pitt no es un improvisado en el deporte . De acuerdo con Page Six, ya ha participado anteriormente en competencias de artes marciales. Incluso, Angelina Jolie y Vivienne, hermana gemela del joven, asistieron a uno de esos eventos, donde él consiguió una medalla de oro.
Las comparaciones con sus famosos padres
Las imágenes que han circulado en redes sociales de la reciente pelea desataron comparaciones con sus famosos padres. Mientras algunos usuarios destacaron el parecido físico que tiene con la protagonista de "Maléfica", otros señalaron que su interés por los deportes lo adquirió de Brad Pitt.
Sin embargo, más allá del recuerdo, la relación entre el actor y varios de sus hijos ha estado marcada por la distancia durante los últimos años.
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Recientemente se reportó que Maddox planea seguir los pasos de su hermana Shiloh y retirar legalmente el apellido de su padre.
El 28 de mayo, Daily Mail informó que el joven había iniciado un proceso legal para modificar su nombre y presentó como argumento "motivos personales" ante las autoridades. Su intención sería pasar a llamarse simplemente Maddox Chivan Jolie.
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