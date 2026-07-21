Cruz Azul sigue con paso firme bajo el mando de Joel Huiqui. La victoria por 2-1 ante Puebla en el estadio Banorte significó el noveno partido consecutivo sin conocer la derrota para el técnico celeste, quien suma siete triunfos y dos empates desde que tomó el cargo.

Aunque el resultado amplió su racha positiva, Huiqui reconoció que en algún momento llegará una derrota, pero aseguró que el trabajo diario está enfocado en evitar ese escenario.

“Va a pasar en algún momento, esa es la realidad. Estoy muy feliz de todo porque uno, cuando empieza a soñar, ¿no?, cuando te dedicas a la profesión de entrenador, yo lo visualizo así”.

🚂 ¿Algún día perderá Cruz Azul? Joel Huiqui responde sin rodeos.



🗣️ “Va a pasar en algún momento, esa es la realidad. A todos nos gusta ganar, pero el gran mérito ha sido el trabajo que se ha hecho.”



El técnico celeste destacó el respaldo de Víctor Velázquez, el trabajo del… pic.twitter.com/PzqgbF2URY — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 22, 2026

El estratega destacó que el buen momento de La Máquina no es producto de la casualidad, sino del trabajo que existe detrás del equipo.

“El presidente Víctor Velázquez hizo una gran apuesta por lo que hoy ve en la banca. Hay un gran cuerpo técnico, con una estructura institucional en muchas áreas y eso ayuda muchísimo al resultado”.

Huiqui también resaltó las condiciones que tiene Cruz Azul para competir y preparar cada partido, desde la recuperación de los jugadores hasta el respaldo de la institución.

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“Acaba el partido y los jugadores ya están en la regadera, recuperándose, comiendo, cenando. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer”.

El técnico ya piensa en el siguiente reto del torneo y aseguró que el equipo cuenta con todo para mantener el nivel.

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“Mañana hay que ir a trabajar. Tenemos todo el staff, todo el respaldo de las instalaciones para que ellos estén listos y mañana puedan entrenar en una fase de recuperación. Y mañana mismo pensar en Toluca, esa es la realidad”.

Sin embargo, Huiqui aceptó que Cruz Azul no ha mostrado su mejor versión en los últimos encuentros, aunque destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas. Ante Puebla, como ocurrió contra San Luis, el equipo tuvo que remontar para quedarse con los tres puntos.

“No me había dado cuenta de que los tres partidos ya han sido remontadas, tienes razón: el 1-0, el 2-0 de San Luis y el 1-0 de Puebla. Honestamente, somos privilegiados nosotros como entrenadores”, explicó el entrenador, quien valoró la profundidad de su plantilla y la respuesta de los cambios.

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¿Qué pasa con Erik Lira? Huiqui habla de su bajón en este inicio del torneo

Sobre el capitán Erik Lira, quien no ha tenido el arranque esperado en el Apertura 2026, Huiqui salió en defensa del mediocampista y aseguró que confía en que pronto recuperará su mejor nivel.

“No ha tenido el mejor de los partidos en estas dos jornadas, esa es la realidad. Pero yo quisiera resaltar un poco el compromiso de Erick”.

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El estratega consideró que la carga emocional y física han sido factores importantes para el jugador, quien mantiene el sueño de emigrar al futbol europeo.

“Yo siento que para él ha sido una carga emocional muy importante, sobre todo porque cada partido representa una complejidad diferente. En el Mundial, te exige mucho más del cien por ciento”.

Finalmente, Huiqui reconoció el valor que Lira representa para Cruz Azul y destacó su compromiso con el equipo desde el inicio del torneo.

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“Lo único que podría decir de él es que representa lo que es Cruz Azul, una institución con tantos valores. Creo que hoy él es el jugador que realmente refleja lo que significa Cruz Azul”.