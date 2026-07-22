“La Casa de los Famosos México” entra a su recta final antes del estreno y todavía tiene nombres por revelar. El problema es que, según versiones alrededor de la producción, varios ingresos se habrían negociado de última hora, luego de que algunos talentos se bajaran del proyecto en la recta final.

Por eso sonaron perfiles como Ese Pérez o Fede Vigevani, más cercanos al mundo de los creadores de contenido que al de los actores y celebridades que marcaron temporadas anteriores. La apuesta es, al aparecer, que si no hay tantos famosos de televisión capaces de prender la conversación, hay que ir por influencers con millones de seguidores.

Nos cuentan que incluso Rosa María Noguerón habría tenido que reajustar el elenco para atraer audiencias digitales, sobre todo porque hasta ahora ningún anuncio ha provocado la euforia que en otras temporadas despertaron algunos habitantes.

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Susana Zabaleta entiende “La Odisea”… y ve al gabinete entre los pretendientes

Quien ya se declaró fan absoluta de la nueva adaptación de “La Odisea” es Susana Zabaleta. La cantante contó que, después de años de intentar entender la obra de Homero, fue la versión de Christopher Nolan la que por fin le hizo “click”.

Lo curioso es que la conversación dejó de ser cinematográfica muy rápido, porque Zabaleta terminó encontrando inquietantes similitudes entre los personajes de la historia y la política mexicana. Según la cantante, los pretendientes que buscan quedarse con el poder le recordaron de inmediato a “todo nuestro gabinete”.

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Dijo que hay quienes prefieren destruirlo todo con tal de gobernar. “No importa que se chinguen a México o a su propia familia”, comentó entre risas.

La actriz Susana Zabaleta. Foto: Instagram oficial.

María Félix canta poco… pero su vinilo ya cobra como diva

Un álbum raro grabado por María Félix y editado en LP puede llegar a costar hasta 2 mil pesos en el mundo del coleccionismo. “La Doña”, figura de la Época de Oro del Cine Mexicano, se dio en su momento el gusto de grabar algunas canciones, entre ellas “Ella”, de José Alfredo Jiménez, y “Pobre corazón”.

El material también llegó a circular en una versión en CD, aunque con pocos ejemplares, lo que ha aumentado el interés de coleccionistas. Los 2 mil pesos quizá no suenen como una fortuna, pero sí representan casi el doble de lo que suelen costar algunas reediciones actuales en vinilo. Al parecer, la belleza con la rareza vale el doble.

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La actriz nació en 1914 y murió en 2002, el mismo día, un 8 de abril. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

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