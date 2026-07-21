El Cruz Azul volverá al inmueble que durante años fue su casa. La Máquina recibirá al Puebla, en la Jornada 2 del Apertura 2026, partido que marcará su regreso al Estadio Banorte, tras alcanzar un acuerdo para disputar ahí sus encuentros como local, justo cuando busca defender su corona y luchar por el bicampeonato.

El regreso no sólo termina con la etapa nómada del equipo celeste. Tener una sede fija permitirá que el plantel evite viajes cuando juegue como local, recupere el vínculo con su afición y convierta cada partido en casa en un paso firme hacia otra corona.

El duelo de esta noche ante La Franja será el primer examen para el Cruz Azul como local. El conjunto celeste llega como monarca, con confianza y la obligación de defender una cancha que debe transformarse en auténtica fortaleza.

Joel Huiqui reconoció que el apoyo celeste rebasa cualquier estadio: “Nuestra casa es México, como afición”.

El técnico también celebró el esfuerzo de la directiva para concretar el regreso: “Está confirmado el tema del estadio, del Estadio Ciudad de México, para no equivocarme. La presidencia del club hizo un gran esfuerzo para poder conseguir este lugar”.

La Máquina inició el torneo con una remontada (3-2) ante el Atlético de San Luis. Jeremy Márquez firmó dos goles y Gabriel Fernández selló el triunfo desde el punto penal, en una muestra del carácter que necesita el equipo para pelear otra vez por todos los títulos.

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Huiqui, además, suma ocho partidos consecutivos sin derrota desde que tomó las riendas del primer equipo, en la Jornada 17 del Clausura 2026 . El entrenador acumula seis victorias y dos empates, racha que buscará extender ante La Franja.

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