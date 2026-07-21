Cruz Azul volvió al estadio Banorte con otra noche de festejo. La Máquina remontó 2-1 al Puebla en la Jornada 2 del Apertura 2026 y confirmó que atraviesa un gran momento.

El equipo de Joel Huiqui respondió otra vez ante la adversidad y sumó tres puntos que fortalecen la ilusión de su afición.

El cuadro celeste tomó el control desde el silbatazo inicial. Generó opciones, manejó la posesión y buscó el arco rival con insistencia.

Sin embargo, los contragolpes del Puebla obligaron a la defensa a mantenerse alerta y evitaron que los locales encontraran tranquilidad durante varios lapsos del encuentro.

Huiqui apostó por su mejor once pese a que el Campeón de Campeones contra Toluca está muy cerca.

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El estratega no re servó futbolistas y dejó claro que el objetivo era mantener la inercia positiva. Su equipo respondió con intensidad y mostró personalidad desde los primeros minutos.

Puebla aprovechó un error y golpeó primero. Al minuto 28, Fernando Monárrez sorprendió a Kevin Mier con un disparo que terminó en el fondo de las redes. La visita celebró la ventaja, aunque el entusiasmo duró poco frente a la reacción inmediata del conjunto cementero.

El respaldo de la afición volvió a marcar diferencia. Cruz Azul encontró el empate antes del descanso gracias a un sólido cabezazo de Luka Romero, quien superó a Ricardo Gutiérrez. Ese gol cambió el ánimo del encuentro y devolvió la confianza a un equipo que nunca dejó de buscar la victoria.

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Para el complemento, Huiqui ajustó piezas con los ingresos de Omar Campos, Willer Ditta y Christian Ebere. Los cambios dieron mayor profundidad y equilibrio. Cruz Azul adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y encontró espacios que antes no aparecían.

La recompensa llegó con Christian Ebere. El delantero nigeriano aprovechó una jugada construida por Jeremy Márquez y José Paradela para definir de primera intención y firmar la remontada. Puebla todavía generó un par de oportunidades, pero Kevin Mier y Erik Lira sostuvieron el orden en los momentos de mayor presión.

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Cruz Azul mantiene la costumbre de levantarse cuando el panorama luce complicado. La remontada frente al Puebla confirma que el equipo conserva el espíritu competitivo que lo llevó al título.

Joel Huiqui alcanzó nueve partidos sin perder desde que asumió el banquillo y el título que tiene el sábado, ante Toluca, será una gran oportunidad para seguir demostrando que es el técnico ideal del equipo.