Además de Ismael "El Mayo" Zambada, otros narcotraficantes como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo" y Rubén Oseguera González "El Menchito" han sido condenados a cadena perpetua en Estados Unidos. A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento.

Ismael "El Mayo" Zambada

Casi dos años después de haber sido capturado por autoridades de Estados Unidos, el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada", co-fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua debido a narcotráfico el pasado lunes.

Pero la condena, hecha por el juez estadounidense Brian Cogan y la cual incluye el decomiso de 15 mil millones de dólares, no es la única hecha a capos de México en este país.

Ismale "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

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Joaquín "El Chapo" Guzmán

Luego de haberse escapado en dos ocasiones, la primera del Penal de Puente Grande, Jalisco, y del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano", el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2015.

"Misión cumplida: Lo tenemos", anunció el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto a través de X. Tras dos años, el 19 de enero de 2017, Guzmán fue extraditado a EU.

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El 12 de febrero de 2019, Cogan lo sentenció a cadena perpetua más 30 años, pues era el lider del Cártel de Sinaloa, y narcotráfico. Además, fue multado con un decomiso equivalente a $12.6 billones de dólares.

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De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, está recluido en el ADX Florence. A partir de entonces, ha enviado más de 15 cartas, en las cuales, entre otras cosas, pide regresar a México o que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intervenga.

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Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue recapturado el 8 de enero de 2016, seis meses después de haberse fugado del penal de alta seguridad El Altiplano. Foto: Luis Cortés/ EL UNIVERSAL

Juan García Ábrego

El líder del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero de 1996, por autoridades mexicanas y extraditado a Estados Unidos, donde fue encontrado culpable de crímenes contra la salud y condenado a 11 cadenas perpetuas.

Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo"

Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo" co-fundó en Sinaloa y co-lideró el Cártel de los Beltrán Leyva con sus hermanos Arturo, Carlos y Héctor, hasta su captura por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el en aquel entonces Procuraduría Federal de la República (PGR) en Culiacán el 21 de enero de 2008.

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Beltrán Leyva fue extraditado a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2014. El 23 de febrero de 2016 se declaró culpable de traficar cocaína y metanfetamina y el 5 de abril de 2017 fue condenado a cadena perpetua y a pagar una multa de más de 529 millones de dólares por tráfico de drogas.

A partir de julio de 2022, está encarcelado en ADX Florence, localizada en Colorado, Estados Unidos.

Los Beltrán Leyva fueron el cártel beneficiado por "La Reina". En la imagen, Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo"

Rubén Oseguera González "El Menchito"

Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", abatido en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, fue reaprehendido el 23 de junio de 2015 por crimen organizado.

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A pesar de que un juez ordenó su liberación, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020, donde era solicitado por narcotráfico. Finalmente fue condenado por parte de la jueza Beryl Howell a cadena perpetua más 30 años de prisión debido a posesión de armas de fuego y tráfico de drogas.

También le fue ordenado que pague más de 6 mil millones de dólares como reparación de daños.

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Foto: Especial

Gerardo González Valencia

Gerardo González Valencia, líder del Cártel de Los Cuinis, fue detenido en Punta del Este, Uruguay, el 21 de abril de 2016. El 21 de julio de 2023 fue condenado a cadena perpetua por conspiración y tráfico de drogas, de forma específica de cocaína.

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En proceso

Cabe decir que los procesos de los siguientes capos continúan:

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Rafael Caro Quintero, Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Treviño Morales "Z-40" y Omar Treviño Morales, "Z-42", Cártel de los Zetas

Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana

Ovidio Guzmán López

Con información de Erick Moctezuma, EFE y Nataly Romero

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