No hay ningún sesgo de otra índole en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, la cual está apegada a derecho y a acciones estrictamente jurídicas, aseguró la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución ministerial afirmó que en todo momento se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del panista y los de las otras siete personas relacionadas con lo que ha denominado la red más grande de contrabando de hidrocarburos realizada por tren, que habría generado un daño por más de 4 mil millones de pesos al erario.

Enfatizó que las investigaciones del caso están sólidas, sustentadas en medios de prueba como dictámenes periciales, análisis de información ministerial, fiscal, financiera, aduanera y ferroviaria, así como diversas diligencias que han permitido acreditar la probable participación de las personas imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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La FGR indicó que los trabajos ministeriales, policiales y periciales documentaron que la presunta red criminal obtuvo millonarias ganancias mediante el contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de mecanismos financieros para ocultar recursos de origen ilícito.

Según la Fiscalía General de la República, la red operada específicamente por la empresa INGEMAR, dependía financieramente de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.

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Dichos recursos, expuso, eran posteriormente canalizados a empresas extranjeras como Belar Fuels Company y Unico Commodities, mediante transferencias internacionales, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos.

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Resaltó que las investigaciones establecieron que INGEMAR presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que de junio de 2024 a julio de 2025 registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos.

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Resaltó que las investigaciones de este caso forman parte de una estrategia integral desarrollada durante varios meses, mediante trabajos de inteligencia, análisis financiero, investigación científica y coordinación interinstitucional.

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