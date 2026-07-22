Diversos consejeros exigen a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que ya se instale y arranquen los trabajos de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que tratará de evitar que los partidos políticos postulen a candidatos ligados con el crimen organizado o acusados de actos de corrupción.

La razón del apremio es que para el 10 de septiembre la Comisión de Verificación tendría que estar ya trabajando y coordinada con las instituciones en materia de seguridad que se encargarían de investigar a los aspirantes a una candidatura para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Sobre los avances de esta comisión —creada a partir de la reforma constitucional avalada por el Congreso en abril— sólo se tiene una reunión preparatoria entre la consejera presidenta y algunas autoridades federales, llevada a cabo este lunes. Estuvieron presentes la consejera presidenta del INE y la secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino. Por parte del gobierno federal participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Lee también Morena aplicará triple filtro a postulantes

También estuvieron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján.

En la reunión, Taddei entregó a los funcionarios federales la lista de cargos a revisar en conjunto con la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas. Sin embargo, esa lista no ha llegado a los demás consejeros.

[Publicidad]

Han pedido avances desde junio

Los consejeros han tocado el punto en las mesas de los martes desde el 9 de junio, y la Secretaría Ejecutiva —a cargo de Claudia Arlett Espino— se comprometió a entregar antes de la mesa de ayer una propuesta de lineamientos con los que podría operar para discutirlo, pero el documento no llegó.

Lee también INE actualiza geografía electoral; redefine 307 secciones para facilitar la emisión del voto

Apenas la semana pasada, la Secretaría Ejecutiva del INE presentó a las consejerías un acuerdo de cómo podrían quedar integradas las comisiones ordinarias, entre ellas la de verificación. Pero esos movimientos se harán hasta el 3 de septiembre, dejando sólo siete días de colchón para que sus integrantes se coordinaran antes de que inicie el proceso electoral.

[Publicidad]

“No creo que sea esa la antelación suficiente para la integración, la instalación y funcionamiento de una comisión tan importante como esta. Además de saber qué consejeros la integrarán, debe verse el equipo técnico, lineamientos y términos legales con los que se llevará a cabo la coordinación entre autoridades”, dijo la consejera Carla Humphrey a este diario.

Ponen en jaque trabajos en el INE

Para la mesa de consejeros de ayer, las consejerías del INE también esperaban un análisis jurídico sobre cuántas comisiones ordinarias pueden integrar, pues ahora el reglamento sólo les permite cuatro.

Lee también Influencer Nat Torres responde a dichos de Sheinbaum sobre voto universal; "No me van a callar y no me van a intimidar", dice

[Publicidad]

“Hay otro asunto que tiene que ver con nuestras limitaciones legales: las consejerías no podemos integrar más de cuatro comisiones y varios queremos estar en esa comisión, varios que ya están en cuatro. Entonces, no podemos dejar tampoco desatendidas las demás”, puntualizó en entrevista el consejero Arturo Chávez.

El argumento para no abordarlo aún es que todas las comisiones ordinarias deben estar integradas hasta el 3 de septiembre.

Sin embargo, los consejeros también reclamaron que en la reunión del lunes con autoridades de seguridad no se les haya incluido, sólo avisado.

[Publicidad]

Lee también México se anticipa en regular trabajo en plataformas digitales; convenio de la OIT incluye temas de reforma laboral del 2024

De acuerdo con fuentes del instituto, la mesa de consejeros de ayer no tuvo ningún avance en ese rubro, de nuevo. Los consejeros acordaron volverlo a discutir la próxima semana, pero varios de ellos han expresado su malestar con no estar debidamente informados sobre el asunto.

Humphrey advirtió que parte de los lineamientos de operación de dicha comisión debe incluir no sólo a qué equipo técnico necesitarán, también cómo se van a clasificar los trabajos de revisión de candidaturas, qué tipo de información se requerirá y en qué tiempos deberá entregarse.

[Publicidad]

El consejero Arturo Chávez confió en que la próxima semana quedará listo el tema de la Comisión de Verificación, de la que, adelantó, le gustaría ser integrante.

“Por convicción ética, me gustaría participar”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.