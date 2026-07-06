Después de decenas de despidos que se han presentado en el Instituto Nacional Electoral (INE) en las últimas semanas, diversos funcionarios, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, expresaron su preocupación por la falta de profesionalización y conocimientos técnicos del nuevo personal que está llegando al instituto.

Los funcionarios entrevistados explicaron que la consecuencia principal de los recortes es que podría poner en riesgo la calidad y la precisión de los resultados de las próximas elecciones.

Una de las fuentes explicó a EL UNIVERSAL que durante la administración de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala los cargos directivos o que realizan funciones sustantivas en el órgano electoral han sido ocupados por perfiles a modo que incumplen los requisitos del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa, lo que ha originado una excesiva rotación del personal en ambos sistemas.

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“Esta administración pretende poner a la gente que ellos consideran en los puestos estratégicos, porque entre más posiciones estratégicas tengan acomodadas a modo, el resultado podría beneficiar o no dentro de un proceso electoral”, dijo.

En ese sentido, detalló que los riesgos de la falta de profesionalización y conocimiento técnico radican en los efectos de la curva de aprendizaje del nuevo personal y, paralelamente, del grado de especialización que requieren las elecciones, “porque la gente llega sin experiencia, a aprender durante el proceso electoral y, evidentemente, eso no es lo ideal”.

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Adicionalmente, precisó que se amplía la posibilidad de cometer errores humanos durante los diversos procesos y etapas de la elección, como consecuencia del desconocimiento de los mecanismos y las normas dispuestas para esta, lo que podría poner en riesgo la calidad y la exactitud de los resultados de las elecciones.

“Estamos viendo que los sistemas en el INE no están respondiendo de la misma manera que estamos acostumbrados, que los tiempos y las formas no se llevan a cabo de acuerdo con la normativa, porque las personas que dirigen no tienen conocimiento claro de la norma ni de los procesos del instituto. Entonces, el riesgo para un proceso electoral es altísimo”, expresó.

Sesión Ordinaria INE

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Sin embargo, descartó que la incorporación de estos perfiles pueda alterar significativamente el resultado de las elecciones, “porque hay procedimientos muy estandarizados que no permiten literalmente que le metamos mano (...) No creo que pueda ser con esta malicia de querer influir en los resultados intencionalmente, de alterar algo con el pleno conocimiento, pero el no conocimiento de los procesos y de la norma sí nos lleva a cometer errores“.

Ante los recortes de personal, la falta de profesionalización de los nuevos integrantes y la inminente elección de 2027 y del Poder Judicial de la Federación en 2028, consideró que los errores pueden incrementar y, por ende, impactar en la calidad de la elección, “porque es muchísimo más trabajo con la mitad de la mitad de las personas que usualmente somos. El riesgo puede ser más errores humanos, porque el cansancio pega y al final hay que atender muchos frentes en muy poco”.

No obstante, pese a los obstáculos a los que el INE se ha enfrentado durante la Cuarta Transformación, garantizó el óptimo funcionamiento del órgano y la transparencia en próximas elecciones, “porque las personas que trabajamos en el INE somos muy comprometidas. Tenemos la camiseta puesta y tenemos claro qué es lo que nos toca hacer, pero llegamos al absurdo de que no nos mandamos solos y ahora hay que seguir las instrucciones de personas que no saben. Entonces, se puede garantizar hasta que no se meta la gente que no sabe”.

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Lamentó que en los últimos años el instituto ha perdido la credibilidad de la ciudadanía por la cercanía de los consejeros con el oficialismo, “pues se va dando cuenta cómo la Cuarta Transformación ha cooptado al INE. Sabemos de qué color son las personas que dirigen este instituto y no se puede tapar el sol con un dedo.

“Considero que traen ideas muy establecidas y una línea clara: seguir la operación tal cual desde la Presidencia de la República. No tenemos que ser muy políticos para saber que traen la misma línea que el Ejecutivo y eso hace que creamos que tienen tomado nuestro INE”, agregó.

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Otra de las fuentes consultadas coincidió en que los despidos se han originado para dar paso a “grupos” en posiciones estratégicas del órgano, “pues piden las renuncias, sale gente capacitada y entra gente de alguien, de grupos, que también llega con su gente y no tiene por qué ser así, porque el instituto no es de cuotas o de cuates, sino que es un órgano técnico especializado”.

En ese tenor, indicó que con la llegada del nuevo personal del INE el nivel de exigencia y especialización ha disminuido y, por el contrario, los procesos se han caracterizado por la falta de planeación, el descuido y la improvisación, lo que podría interferir en la calidad de las elecciones, “porque estábamos acostumbrados a un nivel de organización que ya no es así como se están llevando a cabo las actividades. Ahorita te piden las cosas de un momento a otro y no existe una planeación como tal”.

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En su perspectiva, algunas de las consecuencias que podría desencadenar la inexperiencia de los nuevos funcionarios son la pérdida de confianza de la ciudadanía para con el INE y, por ende, la abstención de los ciudadanos para votar y fungir como funcionarios u observadores de casilla en próximas elecciones.

Sumado a ello, reconoció que, en medio de los embates que ha sufrido el INE por parte del oficialismo, se encuentra en riesgo el óptimo funcionamiento del instituto, por lo que hizo un llamado a los integrantes del Consejo General a reconsiderar el mensaje que se está enviando a la ciudadanía.

“El instituto es un órgano noble. Quienes trabajamos ahí lo hacemos convencidos de la importancia de hacer las cosas bien, de garantizar la transición pacífica del poder, la garantía de las elecciones y si no se cuida eso desde la cabeza, desde el órgano más visible, a todos nos impacta”, manifestó.

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