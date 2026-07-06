Colombia y Perú son los dos países más recientes de un rompecabezas que la revista The Economist ha bautizado como la "ola naranja”, una forma de hacer política: liderazgos personalistas, confrontación permanente, desconfianza hacia las instituciones, promesa de mano dura contra el crimen y la migración, guerra cultural y una comunicación emocional apoyada en redes sociales e inteligencia artificial. La nueva derecha latinoamericana no solo comparte estilo con Donald Trump; en varios casos ha recibido su respaldo explícito. Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, las derechas han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en los últimos dieciocho meses en la región. Daniel Zovatto, politólogo y jurista, nos habla al respecto.

En otro tema: México se despide del Mundial.

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