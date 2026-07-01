El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó el inicio de actividades de los nuevos Partidos Políticos Nacionales al entregar a las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (PAZ) y Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) las oficinas y los elementos administrativos necesarios para el ejercicio de los derechos y prerrogativas que les confiere la legislación electoral.

En ese sentido, Liliana Díaz de León Zapata, directora Ejecutiva de Administración, realizó la entrega física de las oficinas, muebles, estacionamientos y tarjetas de acceso, que ocuparán dentro de las instalaciones del instituto y la plantilla de personal a la que se tiene derecho conforme al presupuesto 2026, así como entrega de compendios de legislación electoral y las principales obras publicadas por el INE.

Por su parte, Alejandro Romero Millán, director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, entregó la Constancia del registro de partidos con el único fin de que sirva como documento para las gestiones administrativas procedentes, mientras que Alejandro Sosa Durán, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, realizó la entrega de oficinas en dicha área, para su integración a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV).

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Al respecto, el INE destacó que con estas acciones da continuidad a la ejecución estrictamente administrativa de las resoluciones aprobadas por su Consejo General, garantizando que las nuevas fuerzas políticas cuenten, desde el inicio de su registro, con las condiciones institucionales necesarias para ejercer los derechos y prerrogativas que les reconoce la ley, así como para cumplir las obligaciones inherentes a su nueva calidad de Partidos Políticos Nacionales.

“El INE reafirma su compromiso con la aplicación imparcial de la ley y con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, mediante actuaciones administrativas que brindan certeza jurídica, legalidad, objetividad, imparcialidad y equidad a todas las fuerzas políticas que participan en la vida democrática del país”, dijo.

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