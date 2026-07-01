“Caras vemos, corazones no sabemos", afirmó la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, al reconocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, quien es acusado por su pareja de violencia intrafamiliar, fue su asesor cuando ella era consejera de dicha empresa.

En entrevista, afirmó que desconocía que el exfuncionario tenía ese tipo de conductas, pero advirtió que quien violente a una mujer tiene que asumir las consecuencias.

“Se ha señalado y se dice que el señor Víctor Rodríguez Padilla trabajó conmigo. Efectivamente, no hay nada que ocultar, todo es transparente. Y, como yo he señalado, caras vemos, corazones no sabemos”, comentó.

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“Yo reiteraría que caras vemos, corazones no sabemos, y quien violente a una mujer tendrá que sufrir las consecuencias, porque este gobierno encabezado por mujeres es un gobierno que ha asumido la agenda feminista y uno de los puntos básicos es luchar en contra de todo tipo de violencias”.

Recordó que hay muchas clases de violencia, “no nada más es la violencia física, hay violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial y todas estas tienen que ser denunciadas y combatidas”.

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Castillo, próxima titular de la Secretaría de la Mujer, informó que desde el primer momento se le dio acompañamiento a la pareja de Rodríguez Padilla y precisó que “desde el primer momento en que yo supe que se estaba llevando a cabo lo que era la exhibición de los videos, hice una declaración y además hablé directamente con la subsecretaria Ingrid Gómez, de la Secretaría de la Mujer, para que se pusieran en contacto directo con la señora Felicia, la esposa del doctor Víctor Rodríguez Padilla”.

Detalló que el exdirector de Pemex fue su asesor cuando ella se desempeñó como consejera y reconoció que es una persona capacitada, con doctorado y especialista en cuestiones de petróleo, que ha publicado innumerables documentos y libros, “y siempre, siempre, siempre cumplió sus compromisos”.

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dft