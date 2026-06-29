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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que se aplique todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia por parte de María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, y afirmó que no se protegerá a nadie frente a un acto como este.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que como este acto de violencia ocurrió en Morelos será la Fiscalía General del Estado de Morelos quien investiga el caso y quien determinará la sanción penal al exdirector de Pemex.
Destacó que la Secretaría de las Mujeres ya tiene comunicación con María Felicia Jiménez Lavie.
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“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como esto. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres.
“Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no; que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso”.
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La jefa del Ejecutivo federal descartó que Víctor Rodríguez Padilla vaya a seguir en otro cargo en su gobierno.
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“Yo no había firmado el nombramiento (como nuevo titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias), que se le retire el cargo y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido”.
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“¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública posteriormente?
“No, no”, respondió.
La Mandataria federal advirtió a los servidores públicos del gobierno federal que en su gobierno hay cero impunidad en cuanto a violencia hacía las mujeres.
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“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero Impunidad, que se aplique con la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros, de otra”, agregó.
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em/apr
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