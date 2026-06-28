El grupo parlamentario del PRI impulsa una reforma para garantizar que Secretaría de las Mujeres nunca quede acéfala por más de 30 días. Lo anterior luego de que tras la renuncia de Citlalli Hernández al cargo el pasado 16 de abril, dicha vacante sigue sin ocuparse, y aunque se nombró a Laura Itzel Castillo, ésta rendirá protesta hasta el mes de septiembre.

Se trata de una propuesta de la diputada federal Ariana Rejón Lara, para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo de asegurar que la política nacional en materia de igualdad sustantiva y protección de los derechos de las mujeres no se detenga ante situaciones de vacante en su titularidad.

La propuesta busca adicionar párrafos al artículo 42 Bis de dicha ley para establecer un mecanismo claro que garantice la continuidad institucional de la Secretaría de las Mujeres.

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La legisladora priista señaló que la reforma contempla dos garantías fundamentales: establece un límite de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento de una nueva persona titular en caso de que ocurra una falta absoluta (por renuncia, remoción, defunción o incapacidad definitiva).

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Foto: Especial

Y crear un procedimiento de aplicación inmediata para que la subsecretaría correspondiente asuma las funciones de despacho y garantice la operatividad de la dependencia sin interrupciones, evitando vacíos de autoridad.

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"La existencia de una rectoría institucional permanente y operativa es condición de eficacia de las obligaciones del Estado mexicano", subrayó la diputada Rejón Lara. Advirtió que un periodo prolongado de acefalia no solo constituye un problema de organización administrativa, sino que afecta directamente la tutela de derechos constitucionales y convencionales fundamentales para mujeres, adolescentes y niñas.

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La iniciativa enfatiza que esta reforma no busca limitar las facultades discrecionales del Ejecutivo Federal para nombrar a los titulares de las dependencias, sino asegurar que la dependencia encargada de la política de género cuente siempre con conducción al más alto nivel para cumplir con sus funciones sustantivas.

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