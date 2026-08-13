Sol de la Riva, la antagonista de Mia Colucci, en "Rebelde", es un personaje que aún conserva un espacio en la memoria colectiva de los fans cautivos de la telenovela y, aunque la actriz que le dio vida, Fernanda Malo, no siguió su camino en la actuación, sigue activa en medios de comunicación, así como comienza a destacar su carrera como cantante.

Fue en 2005, cuando, luego de una exitosa primera temporada, Pedro Damían dio un giro a la historia del melodrama, incluyendo nuevos personajes a la historia, mismos que se integraron al Elite Way School, la preparatoria en que tenía lugar la trama.

Entre ellos el de Sol de la Riva, interpretado por Fernanda Malo, también conocida como "Fuzz", la cual era una joven adinerada que, desde su llegada al colegio, se confrontaba con Mía, debido a que ambas tenían intereses y aptitudes parecidas, como su interés por la moda.

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Aunque, en la vida real, la joven que, por ese entonces, tenía 20 años, era una ferviente fanática de bandas de metal y de vestir y portar accesorios rockeros.

Si bien, al principio de su participación en "Rebelde", utilizaba colores pasteles, conforme prosiguió el proyecto, comenzó a usar piezas de su guardarropa personal, se delineó los ojos oscuros, misma tonalidad del esmalte de uñas que usaba; de hecho, un símbolo característico de ella, era el dije de la banda de rock gótico HIM, hecho con un corazón y un pentagrama invertido ya que, en la vida real, era fanática de ese grupo.

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Sin importar que, por esa época era todavía muy joven, con los años "Fuzz" se mantuvo fiel a su estilo, mientras que participaba en otras telenovelas como actriz de reparto, como "Alma de hierro" (2008), "Verano de amor" (2009) y "Mis XV" (2012).

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En el mundo de las series también tuvo una pequeña participación en "Soy tu fan" (2010) y, en el cine, se convirtió en una de las protagonistas del remake de un clásico del cine de terror mexicano, "Hasta el viento tiene miedo", rodada en 2007.

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Tras alejarse de la pantalla chica, Fernanda se destacó como colaboradora de Exa y, en diferentes festivales de música, que la estación de la radio suele cubrir, fungió como conductora, entrevistando a figuras internacionales de la talla de The Kooks, Phoenix, Linda Perry, entre otros.

También cuenta con su proyecto como cantante independiente, ha lanzado temas como "Kill you tonight", "Señor leyenda" y "Cofradía", los cuales se desprenden de su álbum de 2026, "Salir del mal, Vol. 1", disponible en Spotify.

En la actualidad, aún conserva una buena relación con algunas de sus excompañeras de "Rebelde", como es el caso de Dulce María, Zoraida Gómez y Anahí, de hecho, fue una de las actrices del elenco de la telenovela que asistió a uno de los conciertos de RBD, en su gira del reencuentro, durante el otoño del 2023.

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