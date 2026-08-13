Ciudad Juárez.- Una mujer identificada como Rosalba Sarahy P. R., fue vinculada a proceso por su posible responsabilidad en el delito de violencia familiar con penalidad agravada en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La Fiscalía General del Estado en la Zona Norte detalló que luego de ser detenida y durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas presentó antecedentes de investigación razonables por los hechos delictivos registrados el 06 de octubre del año 2025, el 11 de octubre del año 2025 y el 05 y 16 de diciembre del año 2025, periodos en los que agredió física y psicológicamente a su esposo.

De manera oficial se informó que las agresiones sucedieron en una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Jardines del Senecú.

Ante ello se acreditó ante el Juez de Control su posible participación en el delito, ilícito por el que se le aplicaron diversas medidas cautelares, tales como presentarse ante el Juez periódicamente y la prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, además se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.