A las 10:50 horas llegó a Palacio Nacional la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22, expresó su sorpresa por el dispositivo de seguridad implementado alrededor del recinto histórico para recibirlos.

"Queremos externar esta situación, que venimos a ver afuera de Palacio Nacional con este cercado policiaco, sin duda alguna deja en mucho el discurso de este gobierno, quién ha dicho que no reprime mientras vemos a la policía", expresó Pérez.

Lee también Brisa Nisdany exige a la UNAM una explicación porque no se le permitió presentar el examen de control; había obtenido puntuación perfecta

Llegada de maestros de la Sección 22 de la CNTE a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum (13/08/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Indicó que en su jornada de manifestación en la Ciudad de México también fueron reprimidos por las autoridades.

"Es una evidencia más de que, como nosotros lo hemos dicho, salimos a luchar no solo por gusto, como lo hacen ver también algunos sectores, sino como una necesidad política cuando el gobierno no resuelve nuestras demandas.

[Publicidad]

"Ver que trata de confrontarnos con la policía, no es la manera del diálogo que ellos según han dispuesto desde hace tiempo", dijo la líder de la sección 22.

Lee también Por segundo día, aspirantes presentan examen de control presencial de la UNAM; llegan desde temprana hora al lugar sede en Oaxaca

Llegada de maestros de la Sección 22 de la CNTE a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum (13/08/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

A Palacio Nacional también llegó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

[Publicidad]

Sheinbaum explica blindaje a Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué se hizo un reforzamiento con elementos de seguridad alrededor de Palacio Nacional, previo al encuentro que sostendría con la Sección.

“No veo por qué tendría que haber una movilización, porque sencillamente fue un acuerdo en mi visita a Oaxaca para ver que se ha cumplido y qué no se ha cumplido de los compromisos que estableció Secretaría de Educación Pública, Gobernación, con los maestros y maestras de Oaxaca, porque no es con la CNTE”, dijo.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en agosto atendió a la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez, con quien acordó este encuentro ante una protesta.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum destaca operación en las aduanas; los cambios se reflejan en aumento de recaudación y agilización, afirma

- “¿La presencia de estos elementos sería de manera preventiva?”, se le preguntó.

- “Pues sí”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

[Publicidad]

Insistió que en el encuentro solamente se tratarán temas pendientes relacionados con el magisterio de Oaxaca.

nro/apr