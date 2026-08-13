La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el incremento en la recaudación de las aduanas a una serie de medidas para mejorar su operación, entre ellas la ampliación de horarios, la contratación de alrededor de mil jóvenes y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia.

Luego de que la Agencia Nacional de Aduanas de México reportó que en julio se alcanzó la mayor recaudación del año, con 131 mil millones de pesos, la mandataria destacó el trabajo realizado por Gonzalo Ramírez, quien recientemente asumió la dirección del organismo.

Sheinbaum explicó que una de las primeras decisiones fue ampliar a 24 horas la operación de algunas aduanas que anteriormente trabajaban sólo 10 horas al día.

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Recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

“Entonces, aumenta la eficiencia del paso de las mercancías y al mismo tiempo aumenta la recaudación”, señaló.

La Presidenta indicó que mantener abiertas las aduanas durante más tiempo permite reducir las filas y agilizar el ingreso de mercancías, lo que facilita que lleguen con mayor rapidez a sus destinos y, a la vez, incrementa los ingresos para el gobierno federal.

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A esta medida se sumó la incorporación de cerca de mil nuevos trabajadores, principalmente jóvenes recién egresados de determinadas carreras, quienes fueron seleccionados mediante una convocatoria y exámenes, además de las pruebas de control de confianza requeridas para laborar en las aduanas.

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“Eso permite agilizar todos los procesos y, además, pues entran jóvenes nuevos, sin ningún vicio. Y eso ha ayudado mucho”, afirmó.

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Sheinbaum destacó que la evaluación del funcionamiento de las aduanas no debe limitarse al monto de la recaudación, sino también considerar cuánto tiempo permanecen las mercancías en las instalaciones antes de continuar su trayecto.

“Yo veo con ellos no solamente la recaudación, sino la eficiencia. ¿Cuántas horas pasan la mercancía en una aduana antes de salir?”, comentó.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (13/08/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La mandataria también explicó que el comportamiento de los ingresos aduaneros durante el año estuvo relacionado con la entrada en vigor de nuevos aranceles para productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados de libre comercio.

Detalló que, ante la aprobación de esas modificaciones, diversos países adelantaron sus importaciones a diciembre del año pasado para evitar los nuevos aranceles que comenzarían a aplicarse en enero.

Por ello, diciembre registró una recaudación particularmente elevada, mientras que posteriormente se presentó una disminución debido a que parte de las mercancías había ingresado de manera anticipada. Con la recuperación de las importaciones, agregó, los ingresos aduaneros volvieron a incrementarse.

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La Presidenta resaltó además la instalación de un centro de monitoreo en Querétaro para supervisar las principales aduanas del país, así como la colocación de nuevas cámaras de vigilancia.

“Se han hecho varias acciones muy buenas en muy pocos meses y pues van avanzando las aduanas”, sostuvo.

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